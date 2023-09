Huit passagers d’un vol JetBlue reliant l’Équateur à Fort Lauderdale en Floride ont été hospitalisés après que l’avion a été pris dans des turbulences avant d’atterrir dans la ville américaine, selon Actualités CBS. L’incident a eu lieu lundi 25 septembre, lorsque l’avion a été pris dans une « turbulence brutale et sévère », a déclaré un responsable de JetBlue au média. L’avion a atterri en toute sécurité et le personnel médical a transporté sept passagers et un membre d’équipage vers un hôpital local pour des soins médicaux et une évaluation.

La gravité des blessures n’est pas connue.

« JetBlue s’efforcera de soutenir nos clients et nos membres d’équipage », auraient déclaré des responsables de la compagnie aérienne. par le point de vente.

Les autorités ont indiqué que l’avion impliqué dans l’incident de turbulence avait été mis hors service pour une inspection approfondie.

Lundi après-midi, le National Transportation Safety Board (NTSB) a annoncé l’ouverture d’une enquête sur l’incident. « Le NTSB a ouvert une enquête sur les turbulences survenues aujourd’hui sur le JetBlue #1256, un Airbus A320, lors d’un vol de croisière près de la Jamaïque alors qu’il était en route entre Guayaquil, en Équateur, et Fort Lauderdale, en Floride. De multiples blessures ont été signalées », a indiqué l’agence dans un communiqué. publier sur X (anciennement Twitter).

Il s’agit du dernier incident au cours duquel des passagers ont été blessés en raison des graves turbulences rencontrées pendant leur vol.

Il y a un mois, 11 personnes ont été hospitalisées après qu’un vol Delta ait connu de graves turbulences à l’approche de l’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta. Parmi les blessés figuraient des passagers et des membres d’équipage du vol Delta 175.

En mars, une tragédie a frappé lorsqu’un avion à réaction Bombardier CL30, volant de l’aéroport Dillant-Hopkins dans le New Hampshire à l’aéroport exécutif de Leesburg en Virginie, a rencontré de graves turbulences, entraînant la mort d’un passager, a déclaré le Actualités CBS rapport. Le vol a dû se dérouter vers l’aéroport international Bradley à Windsor Locks, Connecticut.

Lors d’un autre incident survenu en mars, plusieurs personnes ont été hospitalisées après qu’un vol Lufthansa reliant Austin à Francfort, en Allemagne, ait rencontré des turbulences et dû effectuer un atterrissage d’urgence à l’aéroport international de Dulles en Virginie.

Le lendemain, environ 20 passagers et membres d’équipage à bord d’un vol Condor reliant Francfort à Maurice ont été blessés à cause des turbulences.