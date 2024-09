8 artistes remarquables à la Biennale de Gwangju 2024

Art

Josie Thaddeus-Johns

Le son, comme on pouvait s’y attendre, occupe une place importante dans l’exposition. Noel W. Anderson, par exemple, a habilement intégré des chansons de James Brown dans un supercut de grognements et de vocalisations du chanteur, qui résonnent dans l’escalier de l’exposition dans une méditation sur la masculinité noire. De nombreuses œuvres exposées explorent l’oppression et la marginalisation : des problèmes, selon le cadre curatorial, liés à l’occupation et à la production de bruit dans l’espace public. Le changement climatique occupe également une place importante dans les thèmes des œuvres. Le paysage sonore du moment actuel, selon cette exposition, est une lamentation sur un monde en crise.

Max Hooper Schneider, CHAMP DE LYSE 2024. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la galerie François Ghebaly, Los Angeles, High Art, Paris et Maureen Paley, Londres. Commandé par la 15e Biennale de Gwangju. Avec l’aimable autorisation de la 15e Biennale de Gwangju.

Né en 1993 à Francfort, Allemagne. Vit et travaille à Düsseldorf.

Mira Mann, objets du vent 2024. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la galerie DREI. Cologne et N/A, Séoul, commandée par la 15e Biennale de Gwangju. Avec l’aimable autorisation de la 15e Biennale de Gwangju.

Parmi toutes les œuvres exposées, celle de Mira Mann s’inscrit dans la tradition de Pansori plus directement, notamment leurs installations dispersées dans une maison vide du quartier de Yangnim. Là, la vidéo de Mann La mère peut se souvenir d’un autre (2022) — présentée pour la première fois au DREI en 2022 — est projetée sur trois écrans de télévision installés au sol. La pièce réinterprète l’histoire de Simcheongga-gai. Ce typique Pansori L’histoire d’une fille qui se sacrifie dans la mer d’Indang pour sauver son père de la cécité est racontée de manière oblique, à travers des scènes sinueuses de la vie contemporaine tournées dans des séquences de style vidéo amateur. Le personnage central est joué par les membres de la famille de l’artiste et d’autres artistes, tandis que l’histoire traditionnelle coréenne est chantée en chœur.

Ailleurs, dans le quartier de Yangnim, le cœur de la Biennale, Arutiunian a investi les confins du Podonamu Art Space avec une autre œuvre sonore. L’artiste y a recréé une performance d’harmonium des années 1940 du légendaire compositeur et mystique grec arménien George Gurdjieff, qu’il a ralentie pour en faire une pièce de cinq heures. L’œuvre rappelle une performance improvisée dans le milieu parisien de Gurdjieff au milieu du siècle, tentant de faire écho à cette connexion humaine, des décennies plus tard.

La Biennale de Gwangju étant axée sur le son, il n’est peut-être pas surprenant que l’un des artistes les plus remarquables soit un musicien. Arutiunian est à la fois compositeur et artiste, travaillant sur la dissidence sonore et les histoires personnelles du son. Dans le pavillon principal, son œuvre visuellement saisissante Ci-dessous (2024) se compose de cinq sculptures en bitume. Ces disques noirs envoûtants, recouverts d’une substance visqueuse, posés sur des supports à hauteur d’enceinte, émettent un son grave et grondant qui tire sur les limites de la conscience du spectateur. Ce son est censé évoquer la progression du matériau alors qu’il bouillonne à travers la croûte terrestre.

Née en 1987 à New York. Vit et travaille à Los Angeles.

Mendes est issu d’une longue lignée de rabbins allemands, et leur grand-mère était une survivante de l’Holocauste. Ils se sont rendus en Allemagne pour travailler seuls sur ces œuvres obscures dans la forêt bavaroise et dans la vallée de l’Elbe (très prisées par des peintres romantiques comme Caspar David Friedrich). Réalisées avec des matériaux et des techniques inhabituels, comme la poudre de marbre et le marbrage à l’eau, ces œuvres parfois troubles et obscures évoquent une image ambivalente de l’histoire familiale de l’artiste, qui a quitté ce pays. Elles subvertissent également l’histoire de la peinture de paysage romantique, qui a glorifié le monde naturel avec des représentations de panoramas panoramiques et a été utilisée pour renforcer l’éthique fasciste des nazis.

Né en 1963, São Paulo. Vit et travaille à São Paulo.

Dans l’une des galeries supérieures du pavillon principal de la Biennale, les peintures d’Alex Cerveny représentent une sorte de panorama encyclopédique, informé historiquement, faisant référence aux thèmes de la migration internationale historique. Terre Sainte (2023), un paysage désertique vallonné est annoté d’illustrations de corps, de plantes et de listes alphabétiques de noms et de lieux, établissant des liens entre des thèmes apparemment disparates, comme les plaies bibliques d’Égypte et les chansons pop (« Yes Sir I Can Boogie », « One Moment in Time »).

Dans l’œuvre la plus récente exposée, le long paysage marin horizontal Les gens du bateau (2024), Cerveny s’intéresse à la migration des Vietnamiens suite à la guerre du Vietnam. Avec son titre et ses références littéraires (Le Odyssée et Moby Dick) peinte sur un bandeau en haut de l’œuvre, la scène peu illustrée établit des liens fascinants entre l’histoire coloniale de la navigation et ses sources mythologiques. Le Cyclope, par exemple, est l’un des monstres auxquels Ulysse est confronté dans le poème d’Homère, mais aussi le nom d’un navire perdu en mer en 1918. Il est en tête d’une longue liste de naufrages historiques qui serpente au centre du tableau.