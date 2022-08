8 août 2022 – Section locale de Shaw

Le Herald-News présente les animaux de compagnie de la semaine de cette semaine. Lisez la description de chaque animal pour en savoir plus sur cet animal, y compris où il peut être adopté.

Bea est un mélange de berger de 2 ans du Kentucky. Elle est douce, sociable et aime l’attention. Bea est sélective vis-à-vis des autres chiens ; elle a tendance à faire mieux avec les petits chiens. Contactez la Will County Humane Society à willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption. (Photo gracieuseté de Will County Humane Society)

Le corail est un poil court domestique qui est timide au début, mais doux et doux. Elle peut être timide avec les autres chats et préfère ceux qui sont doux comme elle. Contactez la Will County Humane Society à willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption. (Photo gracieuseté de Will County Humane Society)

Néo est un métis de 3 ans qui est venu au refuge après le décès de son propriétaire. Le propriétaire idéal de Neo est quelqu’un qui peut jouer à chercher pendant toutes les heures de la nuit et avoir un canapé/lit moelleux pour somnoler. Il s’entend bien avec les autres chiens et chats. Pour rencontrer Neo, appelez Joliet Township Animal Control pour plus de détails au 815-725-0333 (Photo gracieuseté de Joliet Township Animal Control)

Rencontrez Calla, qui a été laissée pour compte lors d’une expulsion. Elle est affectueuse lorsqu’elle est caressée et aime l’attention. Elle adore ses jouets à l’herbe à chat et se retournera même pour se frotter le ventre. Elle accepte les chats mais a très peur des chiens. Pour rencontrer Calla, appelez Joliet Township Animal Control pour plus de détails au 815-725-0333. (Photo gracieuseté de Joliet Township Animal Control)

Pearl est un mélange terrier de 6 ans. Elle est décontractée et amicale. Elle aime tous ceux qu’elle rencontre et les chiens calmes comme elle. Elle adore se promener et se prélasser dans son lit pour chien. Pour rencontrer Pearl, envoyez un e-mail à Victoria à [email protected] Visitez nawsus.org. (Photo gracieuseté de la NAWS Humane Society of Illinois)

Cleo Rose, quatre ans, a été retrouvée errante. Cleo Rose est une tortie typique : elle sait ce qu’elle aime et veut – et elle aime l’attention à ses conditions. Bien qu’elle aime se gratter la tête et qu’elle suive sa famille d’accueil en se frottant les jambes, elle est suffisamment indépendante pour être une compagne nécessitant peu d’entretien. Elle doit être le seul chat de la maison. Pour rencontrer Cleo Rose, envoyez un e-mail à [email protected] Visite nawsus.org.