8 août 2022 – Section locale de Shaw

Le Morris Herald-News présente les animaux de compagnie de la semaine de cette semaine.

Envoyez par e-mail les soumissions “Animal de compagnie de la semaine” à [email protected] Les photos doivent être au format jpg, 200 dpi et envoyées en pièces jointes. Les soumissions sont sujettes à modification pour la longueur, le style, la grammaire et la course à mesure que l’espace est disponible.

Lela est un chat tigré brun de 2 ans. Elle est bienveillante et aimante. Lela est affectueuse et aime les égratignures au cou. Pour plus d’informations sur Lela, contactez Forepaws à [email protected] Visitez https://www.forepawspets.com/ (Maribeth Wilson)

Flick est un possible mélange Corgi âgé d’un an. Il pèse environ 20 livres. Ce qui lui manque en taille, il le compense avec sa personnalité décalée et amusante. Il est aveugle d’un œil mais ne nécessite aucune intervention médicale. Flick est formé à la maison et à la caisse. Il ferait mieux dans une maison sans chats, car il aime les chasser. Flick adore jouer à aller chercher, mais n’est pas très affectueux. Il n’a pas été socialisé avec les gens quand il est venu secourir. Il a juste besoin de temps et de patience. Pour plus d’informations sur Flick, envoyez un e-mail à Sabrina à [email protected] (Avec l’aimable autorisation de Karen Garifo)

Jolly est un shorthair domestique noir et blanc de 4 mois. Il est énergique et aime jouer avec ses jouets. Jolly s’entend bien avec les enfants et les autres animaux. Il ferait un excellent ajout à n’importe quelle famille. Pour plus d’informations sur Jolly, contactez Forepaws à [email protected] Visitez https://www.forepawspets.com/ (Maribeth Wilson)

Snart est un shorthair domestique de 4 mois. Elle aime se cacher, mais elle est affectueuse après avoir appris à vous connaître. Pour plus d’informations sur Snart, contactez Forepaws à [email protected] Visitez https://www.forepawspets.com/ (Maribeth Wilson)

