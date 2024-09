8 ans plus tard, la résurrection de Peter Cushing de Rogue One fait l’objet d’un étrange combat juridique

Tel que rapporté par Le Timesun vieil ami du regretté Peter Cushing poursuit Lucasfilm et Lunak Heavy Industries pour avoir recréé numériquement l’image de l’acteur dans Rouge One : Une histoire de Star Wars.

Selon le rapport, le producteur Kevin Francis, qui a réalisé plusieurs films avec Cushing, notamment La goule, La Légende du Loup-Garou et Les masques de la mort, Selon les allégations de Francis, « l’acteur a accepté de ne pas accorder la permission à quiconque de reproduire son apparence par des effets spéciaux sans son autorisation ». Cushing aurait « signé l’accord interdisant que son image soit utilisée sans la permission de Francis en 1993 alors qu’il se préparait à réaliser un téléfilm intitulé Un héritage d’horreurqui n’a pas été achevé.

Bien que l’affirmation de Francis semble un peu fragile au premier abord, le média note que « le groupe Disney, qui a fait Rogue Onea échoué lundi à faire rejeter la plainte de Francis pour « enrichissement sans cause » à la Haute Cour de Londres. » Après l’appel de Disney, le juge Tom Mitcheson a déclaré qu’il était « loin d’être convaincu » que Francis serait en mesure de gagner son procès, mais a ajouté : « Je ne suis pas non plus convaincu que l’affaire soit indiscutable au niveau requis pour rendre un jugement sommaire ou pour la rejeter. »

La société de Francis, Tyburn Film Productions, qui réclamerait moins de 500 000 £ de dommages et intérêts, a en outre « porté plainte contre les exécuteurs testamentaires de Cushing, tous deux décédés, et Associated International Management, l’agence qui a représenté Cushing jusqu’à sa mort ». Devant le tribunal, Disney s’est défendu en affirmant qu’elle « ne pensait pas qu’une autorisation était nécessaire pour recréer Cushing en raison des termes de son contrat dans le film original et de la nature des effets spéciaux » – à savoir une reconstruction numérique de l’acteur sur une doublure interprétée par l’acteur Guy Henry – une évolution des effets spéciaux difficilement concevable en 1993. Pourtant, Disney a accepté de payer à la succession de l’acteur « environ 28 000 £ » pour l’utilisation de son apparence dans Rogue One. Pour cette raison, la société estime qu’il n’y a pas de cas défendable d’« enrichissement injuste », car Disney atteste être un « acheteur de bonne foi pour la valeur » des droits sur l’image de Cushing et du droit de ressusciter numériquement Star Wars : Un nouvel espoirLe Grand Moff Tarkin.

Bien qu’il puisse paraître étrange que Francis ait eu la vision du futur pour envisager l’utilisation de l’image posthume de Cushing dans des films ultérieurs, le média note la mort de Brandon Lee sur le tournage de Le corbeau Des informations ont également été révélées en 1993 (la même année où l’acteur et le producteur auraient conclu leur accord) et comment le film a été achevé et diffusé avec l’utilisation de « doublures corporelles et d’effets spéciaux ». La Guerre des étoiles La popularité de la franchise était relativement faible au début des années 90, peut-être que Francis a repéré une publicité pour La trêve à Bakura dans le même numéro de Cinéscape il a lu quelque chose sur la controverse entourant ce film et a été effrayé.