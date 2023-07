8 ans de Baahubali : 5 meilleurs dialogues de Prabhas gravés à jamais dans notre mémoire

Il y a huit ans, le monde a été témoin du plus grand film à succès de l’histoire du cinéma indien, le réalisateur SS Chez Rajamouli ‘Bahubali: The Beginning ‘qui est sorti le 10 juillet 2015. L’opus magnum a fait de Prabhas une star pan-indienne et plus tard, son fandom en a fait un phénomène mondial, qui a sans effort dépeint le double rôle d’Amarendra et Mahendra Bahubali et a donné cinq à six ans de sa vie à l’univers Bahubali qui a ensuite rapporté de riches dividendes à l’acteur.

Le film est devenu un blockbuster mondial

La discipline, le dévouement et la passion de la superstar envers son travail étaient véritablement justifiés lorsque le film est sorti et est devenu un blockbuster mondial créant de nouvelles références dans l’espace mondial du divertissement. De plus, la célébrité que Prabhas a obtenue avec ce film reste inoubliable, semblable au spectacle visuel gigantesque que Rajamouli avait créé.

À l’occasion du chef-d’œuvre cinématographique complétant 8 années glorieuses, jetons un coup d’œil à ces dialogues épiques de Prabhas qui ont eu un effet envoûtant sur le public, même maintenant ! »Aurat Par Haath Daalne Vale Ki Ungliyaan Nahi Kaat Tey Kaat Tey Hain Toh Gala.

Rappelez-vous la scène emblématique où Prabhas défend sa femme à l’écran (jouée par Anushka Shetty) dans une immense salle alors qu’il coupe la tête du criminel. « Samay Har Kaayar Ko Apni Bahaaduri Dikhane Ka Ek Mauka Jaroor Deta Hai Yahi Vo Kshan Hai »

Le moment inspirant où Prabhas affronte à lui seul un énorme ennemi et motive Kumar Varma en récitant cette ligne. « Devi Ma Ki Pyaas Bujhane Ke Liye Ek Nirbal Ki Bali Kyu, Mera Umadta Hua Rakt Samarpit Hain »

Avant d’affronter l’énorme ennemi sur le champ de bataille, Prabhas alias Bahubali défie la tradition du royaume, nous faisant tous en admiration devant la scène et le puissant dialogue.

« Kya Hai Mrityu … Humare Haathon Se Shatru Ka Mar Jaana Yeh Sochna Hai Mrityu... Ranbhoomi Mein Shatru Se Bhaybheet Hokar Jeevit Rehna Hai Mrityu? »

En regardant la morale de son bataillon qui tombe sur le champ de bataille, Prabhas récite ce dialogue percutant en leur inculquant le courage, la bravoure et la force d’affronter l’ennemi.

« Apne Haathon Ko Hathyar Bana Lo… Apni Saanson Ko Aandhiyon Mein Badal Do Humara Rakht Hi Mahaan Sena Hain »

Prabhas alias Bahubali motive son armée avant qu’il ne se mette à affronter l’ennemi avec sa maman Katappa ! Sur le plan du travail, Prabhas sera ensuite vu dans « Salaar » avec Shruti Haasan, « Project K » avec Amitabh Bachchan et Deepika Padukone, « Spirit » avec Sandeep Reddy Vanga et un autre projet intrigant avec le cinéaste Maruthi.