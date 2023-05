L’IPL 2023 des Royal Challengers Bangalore, dirigé par la Faf du Plessis, s’est terminé dimanche après une défaite contre les champions en titre des Gujarat Titans lors de leur dernier match de phase de championnat. Malgré une septième tonne IPL record par Virat Kohli, RCB n’a pas pu terminer du côté des vainqueurs. Après que le 101 à 61 balles de Kohli ait formé le socle du total de 197 coups au bâton de RCB en premier, GT a poursuivi la cible en 19,1 overs. Le 104* à 52 balles de Shubman Gill a joué un rôle majeur dans cette victoire. Les manches de Gill se composaient de huit six et cinq quatre tandis que Kohli a frappé 13 quatre et un six. Le nombre de six était une « différence significative » entre les deux manches, selon l’entraîneur vainqueur de l’IPL, Tom Moody.

« Il (Gill) est un joueur tellement spécial, il l’est vraiment. Nous l’avons vu dans les trois formats au cours des 12 derniers mois. Que ce soit l’IPL ou sous les couleurs indiennes. Il est un tel plaisir à regarder. Il est tellement composé au pli. Vous regardez son expression faciale, vous regardez son langage corporel, il a l’air tellement en contrôle. Il a le jeu « , a déclaré Tom Moody sur ESPNCricinfo.

« Huit six ! Pour moi, c’était la différence entre les deux cents. Les deux étaient des centaines brillants. Mais Kohli n’a frappé qu’un six tandis que Shubman Gill a frappé huit six. Il s’est retrouvé avec un taux de frappe de 200. C’est une différence significative. Dans une situation de poursuite, contre une bonne attaque au bowling… chapeau à lui. »

Les Titans du Gujarat ont gagné par six guichets alors qu’eux, Chennai, Mumbai et Lucknow se sont qualifiés pour les séries éliminatoires du plus grand tournoi T20 au monde.

« Beaucoup de gens pensent que mon cricket T20 est en déclin. Je ne me sens pas du tout comme ça », a déclaré Kohli par la suite. « Je pense que je joue à nouveau mon meilleur cricket T20. »

C’est peut-être le cas, mais pour Kohli et Bangalore, ce n’était que le dernier échec de l’IPL. La franchise n’a jamais remporté le titre en 16 tentatives – ils ont été finalistes à trois reprises – depuis le début du tournoi en 2008.

Kohli a été skipper de Bangalore pendant neuf de ces saisons et à la fin de l’édition 2021, il a décidé de renoncer à diriger l’équipe. C’était au milieu d’une période difficile pour Kohli lorsque la magie avec la chauve-souris l’a abandonné. En 2020, il avait renoncé à la capitainerie indienne du T20 après une Coupe du monde désastreuse et avait été limogé en tant que skipper de l’ODI. Il a ensuite quitté son poste de capitaine d’essai.

Avec entrées AFP