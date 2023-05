79 ans après le jour J, des amis en Normandie tournent un film en l’honneur d’un régiment canadien

Un groupe d’amis en Normandie, composé d’historiens et d’employés de musées, s’emploie à porter à l’écran les sacrifices canadiens.

Petits Diables Noirs — De Juno à Putot est un documentaire à venir sur la Seconde Guerre mondiale qui racontera l’histoire du Royal Winnipeg Rifles Regiment depuis les jours précédant le jour J jusqu’à leur bataille contre la 12e SS Panzer Division allemande près du village français de Putot.

À la tête du film, feu Frederick Jeanne, qui était particulièrement passionné par le rôle des troupes canadiennes qui avaient libéré son village natal en Normandie. Jeanne avait déjà écrit Tenez la ligne de chêneune histoire illustrée de la 7e brigade d’infanterie canadienne.

Une partie du tournage de Little Black Devils s’est achevée l’année dernière. Il devrait reprendre ce mois-ci et se poursuivre à différents moments de l’année avant une sortie en 2024. (Association Feuille d’érable)

Selon un autre des cinéastes, Julien Martin, qui travaille au D-Day Experience Museum en Normandie, l’idée d’un film est née alors que les amis discutaient tous un soir.

« On s’est dit, assez franchement, assez naïvement, ‘les gars, ce serait bien si on faisait un film. Ce serait bien d’avoir quelque chose de concret sur cette unité, sur ces hommes' », a-t-il déclaré.

Depuis lors, le groupe a surmonté les obstacles du cinéma indépendant, bricolant un budget à six chiffres grâce aux dons qu’ils ont recherchés pendant leur temps libre. Ils ont également dû aller de l’avant après la mort soudaine de Jeanne, le principal moteur du film, début 2023 à 36 ans.

Tim Cook, historien en chef et directeur de la recherche au Musée canadien de la guerre, dit qu’il est rare de voir un autre pays dépeindre une expérience de guerre canadienne à l’écran.

« Souvent, notre histoire est ignorée par les Américains, les Britanniques, les Français, les Allemands et d’autres », a-t-il déclaré.

Cook s’est dit ravi d’apprendre l’existence du projet. « Nous devons travailler dur pour nous assurer que le passé ne soit pas oublié et cela en fait partie. »

REGARDER | Petits diables noirs Bande-annonce:

Une fois l’idée née, Jeanne, Martin et le groupe ont présenté l’idée à la direction des musées où ils travaillaient, qui a accepté de fournir un soutien financier. Ils ont également pu collecter des fonds auprès d’entreprises locales et grâce à des dons individuels de plateformes comme Leetchi et GoFundMe.

Même avec des contributions bénévoles importantes sous forme de nourriture, de transport et de travail des acteurs et de l’équipe, le budget est d’environ 100 000 € (environ 150 000 $ CAN).

Étant d’abord des historiens et des cinéastes ensuite, Martin dit que la précision est leur principale préoccupation.

« Nous ne voulons pas d’approximations, ou « assez proches », nous voulons vraiment que ce soit parfait. »

Une partie du tournage a été achevée l’année dernière, mais le gros du travail reste à venir, selon Martin.

Le groupe prévoit de sortir le film à temps pour le 80e anniversaire du jour J, le 6 juin 2024, et d’en faire don aux écoles de la région normande, ainsi qu’à toutes les écoles canadiennes qui seraient intéressées.

Régiment de Winnipeg soutenant le film

Parmi ceux qui donnent des fonds, il y a des membres du régiment même que le film honorera.

Le major Richard Desjardins, président de la Royal Winnipeg Rifles Association, affirme que le groupe appuie le projet et que de nombreux membres du régiment ont fait des dons personnels au film.

Les cinéastes ont également collaboré avec l’un des Canadiens qui ont pris d’assaut Juno Beach le jour J, Jim Parks, un vétéran de 98 ans qui avait menti sur son âge pour rejoindre les Winnipeg Rifles avec son frère. Parks et Jeanne se sont rencontrés pour la première fois il y a plus de dix ans et étaient en communication fréquente, à la fois à distance et lors de visites des deux côtés de l’Atlantique.

Desjardins dit que ce n’est pas la première fois qu’ils reçoivent l’appréciation et la reconnaissance des Normands, se souvenant en particulier des visites précédentes pour commémorer l’anniversaire du jour J.

Frederick Jeanne, à gauche, et Jim Parks, à droite, sur une photo non datée. Parks a aidé Jeanne à écrire un livre de 500 pages sur la 7e brigade d’infanterie canadienne intitulé Hold the Oak Line. (Soumis par Frederick Jeanne)

« [Local groups] étaient là pour s’assurer que nous avions un moyen de transport, qu’il y avait de la nourriture, que nous avions un logement, que des voitures de location étaient réservées », a-t-il déclaré. « Les monuments étaient alignés pour que nous allions les dédier, mais ils avaient collecté l’argent pour élever les monuments. »

« C’est un groupe de citoyens français qui apprécient tellement d’avoir été libérés qu’ils n’oublient pas. Ils comprennent que leur liberté coûte quelque chose. »

Après la mort inattendue de Jeanne vers le début de l’année, les autres cinéastes étaient résolus à mener à bien le film.

« La nouvelle nous a tous pris par surprise », a déclaré Martin. « Ce projet lui tenait tellement à cœur, il était tellement dévoué à le réaliser, nous nous sommes dit que le meilleur hommage que nous puissions lui rendre serait de terminer ce film », a-t-il déclaré.

« Comme ça, où qu’il soit, il pourra être fier de nous.

Parks, qui sera joué dans le film de Marceau Loudiere, a partagé des souvenirs de Jeanne dans une vidéo sur le tournage du film Facebook page.

Une affiche côte à côte de l’acteur jouant Jim Parks dans Little Black Devils – From Juno Beach to Putot. (Soumis par Jim Parks)

« Sa connaissance de ce que les Canadiens ont fait dans sa région de Normandie était très étendue », a déclaré Parks. « Il n’a pas gardé le savoir pour lui, et il l’a transmis autant qu’il le pouvait à tout le monde. »

« Fred va vraiment nous manquer, sa personnalité et sa bonne volonté. Pour moi, c’est comme perdre un autre frère. »

Mettre le passé à l’écran

Cook dit que partager des histoires de la guerre à l’écran peut aider à garder l’expérience vivante dans notre conscience sociale.

« Le cinéma a la possibilité de toucher plus que le public des lecteurs de livres », a déclaré Cook, l’auteur de nombreux volumes sur l’expérience canadienne des deux guerres mondiales.

Loretta Todd a pu voir l’impact que le film peut avoir à travers son documentaire de 1997 Guerriers oubliés, sur l’expérience des soldats autochtones dans les Forces armées canadiennes pendant la Seconde Guerre mondiale, y compris Harry Lavallee, membre des Winnipeg Rifles.

« Cela a donné aux anciens combattants l’impression qu’ils étaient importants, que leur histoire était importante. Pas seulement pour leurs familles et pour eux-mêmes, mais pour tout le Canada, afin que le Canada sache », a-t-elle déclaré.

Il est important de continuer à créer des représentations précises du passé, dit Cook.

« C’est une génération qui passe et cela ne signifie pas que nous ne pourrons pas raconter ces histoires. Cela signifie que nous devrons trouver de nouvelles façons de raconter les histoires », dit-il.

REGARDER | Jim Parks se souvient du débarquement du jour J :

Le président de la Winnipeg Rifles Association, Desjardins, espère que le projet rappellera aux Canadiens les sacrifices individuels consentis par les anciens combattants.

« Je pense que c’est une belle histoire pour le Canadien moyen, de voir l’impact qu’a eu un régiment », a-t-il déclaré. « Le temps était inconnu, l’eau était inconnue, les défenses étaient inconnues, et ces hommes chargeaient un bateau sur une plage pour libérer quelqu’un d’un autre pays. »

« Donc, le niveau d’appréciation est remboursé. J’apprécie qu’ils n’aient pas oublié ce que ces Canadiens ont fait, ce que ce régiment a fait. »