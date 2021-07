78% des Japonais s’opposent à la tenue des Jeux Olympiques de Tokyo ; Indiens les plus dynamiques : sondage

Alors que la pandémie est loin d’être terminée et que les Jeux olympiques d’été de Tokyo 2020 reportés devraient se tenir à partir du 23 juillet 2021, après avoir été repoussés en raison de la pandémie, l’année dernière, 6 citoyens sur 10 (57%) dans le monde approuvent les Jeux olympiques. , déclarant qu’ils ne devraient pas avoir lieu au milieu de la pandémie qui fait rage, selon une enquête mondiale. L’Inde montre des opinions polarisées avec seulement 1 sur 2 (54%) en faveur de la tenue des Jeux olympiques.

Le pays hôte, le Japon, a au moins 78% de désapprobation des Jeux olympiques pour le coup d’envoi en plein milieu de la pandémie. Les principaux marchés au bâton pour les prochains Jeux olympiques étaient la Turquie (71 %), l’Arabie saoudite (66 %), la Russie (61 %) et la Pologne (60 %). Et ceux contre étaient la Corée du Sud (86%), le Japon (78%) et l’Argentine (69%).

Les résultats sont issus d’une étude de 28 marchés menée par Ipsos sur sa plateforme en ligne Global Advisor. Ipsos a interrogé un total de 19 510 adultes âgés de 18 à 74 ans aux États-Unis, au Canada, en Malaisie, en Afrique du Sud et en Turquie, et de 16 à 74 ans dans 23 autres marchés entre le 21 mai et le 4 juin 2021.

Les Indiens les plus enthousiastes à propos des Jeux olympiques de Tokyo

Les Indiens urbains se sont révélés les plus intéressés à l’échelle mondiale (70 %) pour les Jeux olympiques de Tokyo, suivis de l’Afrique du Sud (59 %), de la Chine (57 %), de la Pologne (56 %) et de la Turquie (56 %). Alors que les pays les moins intéressés étaient la Belgique (72 %), la Corée du Sud (70 %), le Japon (68 %), la France (68 %) et l’Allemagne (67 %). Il y a une énorme résistance dans le pays hôte pour que les Jeux olympiques aient lieu maintenant.

Catégories préférées des Jeux Olympiques

Les Indiens urbains sont plus intéressés par le football/soccer (37 %), le badminton (36 %), le tennis (28 %), l’athlétisme/l’athlétisme (26 %), la boxe (17 %), la gymnastique (15 %), le cyclisme ( 14%), entre autres.

Les citoyens du monde étaient les plus enclins à regarder le football/soccer (30 %), l’athlétisme/l’athlétisme (27 %), les sports aquatiques (22 %), la gymnastique (21 %), le volleyball (13 %), le tennis (12 %), basket-ball (12 %), cyclisme (10 %), boxe (8 %) et badminton (6 %).

Impact des Jeux olympiques sur la société

Premièrement, les Jeux olympiques ont un impact positif et inspirent la génération de demain à participer au sport est l’opinion dominante sur tous les 28 marchés – au moins 80% des citoyens du monde ont répondu à cette opinion, 90% des Indiens urbains et le Japon a également au moins 59% d’accord.

Deuxièmement, les citoyens du monde (65 %) et les Indiens des villes (94 %) pensent que les Jeux olympiques rassemblent les citoyens et leur pays ; avoir un effet fédérateur. Bien que le Japon n’ait que 37% d’accord.

Troisièmement, les Jeux olympiques sont censés mettre le nationalisme au premier plan. 3 Indiens urbains sur 4 (75%) le pensent. 1 citoyen du monde sur 2 (55%) est également d’accord.

Jabs prioritaires pour les athlètes

Alors que cela serait déjà obligatoire pour tous les participants (joueurs), au moins 7 citoyens du monde sur 10 souhaitent des vaccinations prioritaires pour tous les athlètes olympiques. Les marchés qui soutiennent le plus ce point de vue sont la Chine (92 %), l’Arabie saoudite (89 %), l’Inde (88 %), la Turquie (87 %), la Corée du Sud (86 %) et la Malaisie (85 %).

Un financement public indispensable pour les athlètes

2 citoyens du monde sur 3 (67%) et 86% d’Indiens urbains pensent que le gouvernement devrait financer, soutenir et couvrir les dépenses des athlètes aux Jeux olympiques.

Les Jeux olympiques rassemblent les pays

Fait intéressant, le point de vue dominant à travers les nations reste que les Jeux Olympiques seront l’occasion pour les pays d’être ensemble et de créer des liens, la première fois après la pandémie. 6 citoyens du monde sur 10 partagent ce point de vue (62%) ; et les marchés qui ont le plus approuvé ce point de vue étaient la Turquie (81 %), l’Arabie saoudite (81 %), la Chine (79 %), l’Italie (78 %), l’Inde (78 %) et le Pérou (77 %).

Il est intéressant de noter que le pays hôte du Japon n’avait que 3 personnes sur 10 croyant à cette justification. Le sentiment s’est renforcé davantage en faveur de la non-tenue de l’événement. La Corée du Sud a également rejeté ce point de vue et avait le plus faible soutien à l’événement en tant qu’opportunité de création de liens (seulement 26% étaient d’accord).

« Les Jeux olympiques d’été de 2020, baptisés Tokyo 2020 et qui se tiendront du 23 juillet au 08 août 2021, sont déjà retardés d’un an et alors que le pays hôte s’inquiète car le coronavirus n’est pas encore contenu et il y a de nouveaux cas de infections signalées au Japon. Le Japon prévoit d’accueillir les Jeux olympiques avec des restrictions et une quasi-urgence – pas de public, protocoles stricts de distanciation sociale et limitation des délégués au-delà des joueurs. Il y a moins de chances que les Jeux olympiques soient annulés, toute l’action sera vue et appréciée virtuellement. Les Indiens sont polarisés dans leurs points de vue sur la question de savoir si les Jeux olympiques doivent être acceptés ou non. Les citoyens du monde et les Japonais sont contre la tenue des Jeux olympiques en ce moment, en plein milieu de la pandémie. Reste à voir si les organisateurs se plieront au sentiment populaire et le reporteront encore plus. Beaucoup d’argent à cheval ici et la logistique. Ils peuvent simplement faire un événement contrôlé et l’éliminer », explique Amit Adarkar, PDG d’Ipsos India.

