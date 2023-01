78 ans plus tard, les sauveteurs juifs de l’Holocauste veulent que leur histoire soit racontée

Commentez cette histoire Commenter

KIBBUTZ HAZOREA, Israël – Juste avant que l’Allemagne nazie n’envahisse la Hongrie en mars 1944, les dirigeants de la jeunesse juive de ce pays d’Europe de l’Est sont passés à l’action : ils ont formé un réseau clandestin qui, dans les mois à venir, sauverait des dizaines de milliers de compatriotes juifs des chambres à gaz. Ce chapitre de l’héroïsme de l’Holocauste est à peine rappelé en Israël. Cela ne fait pas non plus partie du programme officiel des écoles. Mais les quelques membres restants de l’underground juif hongrois veulent que leur histoire soit racontée. Consternés à l’idée d’être oubliés, ils sont déterminés à garder vivants les souvenirs de leur mission.

“L’histoire de la lutte pour sauver des dizaines de milliers de personnes doit faire partie des chroniques du peuple d’Israël”, a déclaré David Gur, 97 ans, l’un des rares membres encore en vie. “C’est un phare pendant la période de l’Holocauste, une leçon et un exemple pour les générations.”

Alors que le monde célèbre vendredi la Journée internationale du souvenir de l’Holocauste, les historiens, les militants, les survivants et leurs familles se préparent tous au moment où il n’y aura plus de témoins vivants pour partager des récits à la première personne des horreurs du génocide nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. . Pendant l’Holocauste, 6 millions de Juifs ont été anéantis par les nazis et leurs alliés.

Israël, qui a été établi comme refuge pour les Juifs à la suite de l’Holocauste, s’est donné beaucoup de mal au fil des ans pour reconnaître des milliers de “Justes parmi les Nations” – des non-Juifs qui ont risqué leur vie pour sauver des Juifs pendant l’Holocauste.

Les récits de la résistance juive aux nazis, tels que le soulèvement du ghetto de Varsovie, sont les piliers du récit national, mais les missions de sauvetage des compatriotes juifs – comme la résistance hongroise – sont moins connues.

La Hongrie abritait environ 900 000 Juifs avant l’invasion nazie. Son gouvernement était allié à l’Allemagne nazie, mais alors que l’Armée rouge soviétique avançait vers la Hongrie, les nazis envahirent en mars 1944, pour empêcher son allié de l’Axe de conclure un accord de paix séparé avec les Alliés.

Au cours des 10 mois qui ont suivi, jusqu’à 568 000 Juifs ont été tués par les nazis et leurs alliés en Hongrie, selon les chiffres de Yad Vashem, le mémorial officiel de l’Holocauste en Israël.

Gur a déclaré que lui et ses collègues savaient que la catastrophe était imminente lorsque trois femmes juives sont arrivées à la principale synagogue de Budapest à l’automne 1943. Elles avaient fui la Pologne occupée par les nazis et avaient apporté des nouvelles inquiétantes sur des personnes envoyées dans des camps de concentration.

“Ils avaient des informations assez claires sur ce qui se passait, et ont vu les nombreux trains, et c’était évident pour eux ce qui se passait”, a déclaré Gur.

Gur a supervisé une opération de falsification massive qui a fourni de faux documents aux membres juifs et non juifs de la résistance hongroise. “J’étais un adolescent de 18 ans lorsque la lourde responsabilité m’est tombée dessus”, a-t-il déclaré.

Il y avait un grand risque personnel. En décembre 1944, il est arrêté à l’atelier de contrefaçon et brutalement interrogé et emprisonné, selon ses mémoires, “Frères pour la résistance et le sauvetage”. La résistance juive l’a fait sortir de la prison militaire centrale lors d’une opération de sauvetage plus tard ce mois-là.

Les faux papiers ont été utilisés par des mouvements de jeunesse juifs pour exploiter un réseau de contrebande et gérer des maisons de la Croix-Rouge qui ont sauvé des milliers de personnes des nazis et de leurs alliés.

Selon le livre de Gur, au moins 7 000 Juifs ont été sortis clandestinement de Hongrie, via la Roumanie, vers des navires sur la mer Noire qui les amèneraient en Palestine sous contrôle britannique. Au moins 10 000 faux laissez-passer offrant une protection, connus sous le nom de Shutzpass, ont été distribués aux Juifs de Budapest, et environ 6 000 enfants juifs et adultes accompagnateurs ont été sauvés dans des maisons ostensiblement sous la protection de la Croix-Rouge internationale.

Robert Rozett, historien principal à Yad Vashem, a déclaré que même s’il s’agissait de “la plus grande opération de sauvetage” de Juifs européens pendant l’Holocauste, cet épisode reste “hors de la voie principale du récit”.

“C’est très important car ces activités ont aidé des dizaines de milliers de Juifs à rester en vie à Budapest”, a-t-il déclaré.

En 1984, Gur a fondé “La Société de recherche sur l’histoire des mouvements de jeunesse sionistes en Hongrie”, un groupe qui a fait connaître cet effort.

Le mois dernier, dans un kibboutz du nord d’Israël, Sara Epstein, 97 ans, Dezi Heffner-Reiner, 95 ans, et Betzalel Grosz, 98 ans, trois des survivants restants qui ont aidé à sauver des Juifs dans la Hongrie occupée par les nazis, ont reçu la Citation des sauveteurs juifs pour leur rôle. dans l’Holocauste. Le prix est décerné par deux groupes juifs – le Centre mondial B’nai B’rith de Jérusalem et le Comité de reconnaissance de l’héroïsme des sauveteurs juifs pendant l’Holocauste.

“Nous ne sommes plus nombreux, mais c’est important”, a déclaré Heffner-Reiner.

Plus de 200 autres membres de l’underground ont reçu le prix à titre posthume. Gur a reçu le prix en 2011, l’année de sa création.

Yuval Alpan, fils de l’un des sauveteurs et militant de la société, a déclaré que les citations étaient destinées à reconnaître ceux qui ont sauvé des vies pendant l’Holocauste.

“Ce mouvement clandestin de résistance des jeunes a sauvé des dizaines de milliers de Juifs en 1944, et leur histoire n’est pas connue”, a-t-il déclaré. “C’est la plus grande opération de sauvetage de l’Holocauste et personne ne le sait.”

La Journée internationale de l’Holocauste tombe le jour de l’anniversaire de la libération par l’Armée rouge du camp de la mort d’Auschwitz il y a 78 ans. Israël abrite quelque 150 600 survivants de l’Holocauste, presque tous âgés de plus de 80 ans, selon les chiffres du gouvernement. C’est 15 193 de moins qu’il y a un an.

Les Nations Unies organiseront une cérémonie commémorative à l’Assemblée générale vendredi, et d’autres événements commémoratifs sont prévus dans le monde entier.

Israël célèbre son propre jour du souvenir de l’Holocauste au printemps.