77 ans après la fin de la bataille, Okinawa veut réduire la base américaine

TOKYO (AP) – Le gouverneur d’Okinawa, Denny Tamaki, célèbre jeudi le 77e anniversaire de la fin de l’une des batailles les plus dures de la Seconde Guerre mondiale sur les îles du sud en appelant à une nouvelle réduction de la présence militaire américaine dans un contexte de peur croissante d’être entraîné dans la tension régionale. .

Le groupe d’îles du sud a été le site de l’une des batailles les plus sanglantes de la Seconde Guerre mondiale, connue sous le nom de bataille d’Okinawa, qui a tué environ 200 000 personnes, dont près de la moitié étaient des résidents d’Okinawa.

Ce fut la seule bataille terrestre menée sur le territoire japonais et on se souvient de la tentative de l’armée japonaise en temps de guerre de retarder le débarquement américain sur le continent en sacrifiant les habitants d’Okinawa.

Lors d’une cérémonie marquant la fin de la bataille le 23 juin 1945, environ 300 participants à Okinawa – dont le Premier ministre Fumio Kishida et d’autres responsables – ont offert une minute de silence à midi et ont offert des fleurs de chrysanthème aux morts de la guerre. Le nombre de préposés a été réduit en raison de problèmes de coronavirus.

Dans sa déclaration de paix lors de la cérémonie de jeudi dans la ville d’Itoman sur l’île principale d’Okinawa, Tamaki a comparé la bataille à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, affirmant que la destruction des villes, des bâtiments et de la culture, ainsi que des Ukrainiens vivant dans la peur, « nous rappellent notre mémoire de la bataille terrestre à Okinawa qui a embrouillé les citoyens il y a 77 ans.

« Nous sommes frappés par un choc indescriptible », a-t-il déclaré.

Tamaki s’est également engagé à poursuivre ses efforts pour abolir les armes nucléaires et renoncer à la guerre « afin de ne jamais laisser Okinawa devenir un champ de bataille ».

En mai, Okinawa a célébré le 50e anniversaire de son retour au Japon en 1972, deux décennies après la fin de l’occupation américaine dans la majeure partie du pays.

Aujourd’hui, la majorité des 50 000 soldats américains basés au Japon dans le cadre d’un pacte de sécurité bilatéral et 70 % des installations militaires se trouvent toujours à Okinawa, qui ne représente que 0,6 % du territoire japonais.

En raison des bases américaines, Okinawa fait face à des fardeaux tels que le bruit, la pollution, les accidents et la criminalité liés aux troupes américaines, a déclaré Tamaki.

Kishida a reconnu la nécessité d’efforts supplémentaires du gouvernement pour réduire le fardeau d’Okinawa découlant des bases militaires américaines tout en soutenant davantage le développement économique des îles qui a pris du retard au cours de leur occupation américaine de 27 ans.

Le ressentiment et la frustration sont profondément ancrés à Okinawa face à la forte présence américaine et au manque d’efforts de Tokyo pour négocier avec Washington afin d’équilibrer le fardeau de la sécurité entre le Japon continental et le groupe d’îles du sud.

Aux craintes d’Okinawa s’ajoute le déploiement croissant de la défense antimissile japonaise et des capacités amphibies sur les îles périphériques d’Okinawa qui sont proches de points chauds géopolitiques comme Taïwan.

Kishida, citant la détérioration de l’environnement de sécurité dans les mers régionales face aux menaces de la Chine, de la Corée du Nord et de la Russie, s’est engagé à renforcer la capacité militaire et le budget du Japon dans les années à venir, y compris les capacités d’attaque ennemies qui, selon les critiques, interfèrent avec la Constitution pacifiste du Japon.

Kishida a renouvelé jeudi son engagement à maintenir l’effort d’après-guerre du Japon en tant que « nation éprise de paix ».

Mari Yamaguchi, Associated Press