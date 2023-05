76ers vs Celtics: pronostics, cotes du match 7, calendrier et chaîne de télévision

Avec les Milwaukee Bucks, tête de série, en vacances, tous les yeux seront rivés sur la série de demi-finales de la conférence Philadelphia 76ers-Boston Celtics pour voir qui deviendra le favori de la Conférence Est.

Les Celtics ont remporté trois des quatre matchs contre les Sixers cette saison.

Les rivaux de longue date se sont rencontrés deux fois au cours des cinq séries éliminatoires précédentes, Boston prenant les deux.

Voici un aperçu de la série du point de vue des paris, avec les cotes sur FOX Bet :

Celtics à 76ers, Time TBA dimanche, ESPN (série à égalité 3-3)

Écart de points : Celtics -8 (Les Celtics doivent gagner par plus de 8 points pour couvrir l’écart)

Ligne d’argent : Celtics -333 favoris à gagner ; 76ers +220 outsiders à gagner

Score total supérieur/inférieur : 203 points marqués par les deux équipes combinées

GAGNANT DE LA SÉRIE À FOX BET

Celtics -175 (misez 10 $ pour gagner 15,71 $ au total)

76ers +145 (misez 10 $ pour gagner 24,50 $ au total)

Également à l’honneur pour la série, le centre vedette de Philadelphie Joel Embiid. Le favori des paris pour remporter le titre de MVP de la NBA, Embiid s’est foulé le genou droit lors du match 3 contre les Brooklyn Nets. Embiid a terminé ce match mais a raté le match décisif de la série 4.

La bonne nouvelle pour les Sixers est qu’ils ont eu beaucoup de temps pour se reposer et se réhabiliter. Ils ont joué pour la dernière fois le 22 avril.

Le problème, c’est que les rapports disent que ce n’était pas assez de temps car Embiid n’a pas joué dans l’ouverture de la série.

Les franchises sont rivales depuis le premier jump ball après que les Nationals de Syracuse ont rejoint la NBA en 1946 (ils ont déménagé à Philadelphie en 1963). Les Celtics mènent la série éliminatoire de tous les temps entre les équipes, 62-47.

Voici le programme de la série (toutes les heures ET):

Match 1 : 76ers 119, Celtics 115

Match 2 : Celtics 121, 76ers 87

Match 3 : Celtics 114, 76ers 102

Match 4 : 76ers 116, Celtics 115 (OT)

Match 5 : 76ers 115, Celtics 103

Match 6 : Celtics 95, 76ers 86

Match 7: 76ers aux Celtics, à déterminer le 14 mai, TV ESPN

Résultats de la saison régulière

18 octobre : Celtics 126, 76ers 117

8 février : Celtics 106, 76ers 99

25 février : Celtics 110, 76ers 97

4 avril : 76ers 103, Celtics 101

