76ers 126-121 Nuggets (16 janvier 2024) Récapitulatif du match

PHILADELPHIE — Joel Embiid a touché la tête de Nikola Jokic et lui a murmuré à l’oreille les plus grands éloges qu’un MVP puisse dire à un autre au lendemain d’une confrontation épique.

Embiid a déclaré à Jokic que son homologue était “le meilleur joueur de la ligue”.

Pour cause : Jokic a un MVP des finales NBA et une bague de championnat. Embiid fait de son mieux pour le poursuivre.

Embiid a récolté 41 points et 10 passes décisives pour mener les 76ers de Philadelphie devant Jokic et les Denver Nuggets 126-121 mardi soir dans une bataille des MVP de la NBA des deux derniers s.

Jokic a tenu sa part dans la confrontation des poids lourds avec 25 points et 19 rebonds, dont 11 rebonds offensifs.

“C’est drôle, parce que sur Twitter, nous avons une guerre entre les fans de Philly et les fans de Denver”, a déclaré Embiid. “C’est drôle parce que nous nous disons tous les deux, peu importe ? Nous voulons jouer au basket et gagner quelques matchs. Mais il mérite (les éloges). Jusqu’à ce que vous le renversiez, c’est le meilleur de la ligue. Il est le MVP de la finale. Jusqu’à ce que vous retiriez cela, il peut le réclamer.

“Mais là encore, je crois aussi en moi.”

Tyrese Maxey a marqué 25 points et Tobias Harris 24 pour les Sixers.

Embiid a pris le dessus sur Jokic tardivement, soutenu par un jeu à trois points qui a prolongé l’avance des Sixers. Embiid a été encrassé sur un seau et entrejambe coupé pour la fête envers les fans. Il a réussi le lancer franc pour une avance de 118-113. Embiid a suivi avec un 3 points pour une avance de huit points et a montré que les Sixers sont aussi bons que n’importe quelle équipe quand il est en bonne santé – même contre les champions NBA.

Embiid a fait peur aux Sixers lorsqu’il a commis une faute sur Michael Porter Jr. lors d’une tentative de 3 points avec 26,6 secondes à jouer. Porter a réussi les trois lancers francs qui ont ramené les Nuggets à moins de quatre. Le temps s’est tout simplement écoulé lors d’un retour.

Quelqu’un souhaite-t-il une revanche en juin ?

“Je ne joue pas contre lui, je joue contre Philadelphie”, a déclaré Jokic. “C’était un bon match.”

Jokic a remporté deux prix NBA MVP consécutifs et a été battu la saison dernière par Embiid pour cet honneur. Embiid, double champion en titre des marqueurs, est à nouveau en tête de la ligue en termes de score. Jokic a récolté en moyenne 25,5 points et a permis à Denver d’afficher l’un des meilleurs records de la NBA.

Embiid a disputé son 18e match consécutif à 30 points, égalant Elgin Baylor, membre du Temple de la renommée, pour la sixième plus longue séquence de l’histoire de la NBA.

“La carte de ce soir est bien plus qu’un simple match contre les poids lourds”, a déclaré l’entraîneur des 76ers, Nick Nurse, avant l’annonce. «Il se passe un peu plus. Je pense que ça vaudrait la peine d’y aller ce soir pour le regarder.

Il était dans le mille.

Les 76ers et les Nuggets ont joué l’une des mi-temps les plus divertissantes de la saison, un match nul à 78, et ont secoué une autre salle comble dès la pointe.

Avec un public national qui regardait et Julius Erving dans la maison, les stars ont tenu leurs promesses. Embiid et Maxey ont combiné pour réaliser 6 de leurs 9 premiers tirs pour 14 points. Jokic et Jamal Murray, qui ont terminé avec 17 points et 10 passes décisives, ont suivi le rythme lors des tirs de barrage.

Les MVP ont montré pourquoi chacun pouvait en gagner un autre cette saison. Embiid a enterré un 3 qui l’a réduit à 30-29 seulement ou Jokic est revenu et l’a placé au-dessus du centre des 76ers pour une avance de 32-29.

Embiid a posé sa main sur le dos de Jokic lorsque le Serbe dribblait vers le seau. Embiid a été sifflé pour une faute de portée et a jeté ses bras en l’air en signe de protestation. L’infirmière a aboyé après les fonctionnaires. La foule a méchamment scandé aux arbitres ce qu’ils pensaient d’eux.

Kelly Oubre Jr. et Harris ont terminé des alley-oops consécutifs qui ont plongé la foule dans une frénésie. Lorsque Murray a frappé un 3 au klaxon, les équipes sont entrées à la mi-temps à égalité.

Embiid a marqué 23 points et les 76ers ont tiré à 67% depuis le sol. Jokic en avait 15 et Denver a tiré 58% à la mi-temps. Les équipes se sont combinées pendant 17 3 et toutes deux ont tiré à plus de 53 % en une mi-temps avec une sensation frénétique de jeu vidéo.

“C’est la première fois que je joue avec cette équipe contre ces gars-là”, a déclaré Nurse. « Où en sommes-nous par rapport à ces gars-là ? A quoi ça ressemble de près ? J’espère que nous pourrons en tirer quelque chose.

Philadelphie l’a certainement fait : un W.

