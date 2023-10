Comme ça arrive6h3076 personnes arrêtées lors d’une fête au Nigeria dans ce que les groupes de défense des droits appellent une « chasse aux sorcières » LGBTQ

Au Nigeria, des dizaines de jeunes ont été exhibés devant les caméras de presse et accusés d’avoir « organisé des anniversaires homosexuels » après avoir été arrêtés lors d’une fête samedi soir.

Les personnes arrêtées sont libérées sous caution et il n’est pas encore clair si des accusations ont été portées. Mais l’avocat nigérian spécialisé dans les droits humains, Chizelu Emejulu, affirme que ces allégations suffisent à elles seules à bouleverser leur vie, à leur coûter leur famille et leur emploi, et à les exposer à des risques de violence.

“Ces arrestations sont toujours, toujours dévastatrices pour les victimes et pour les personnes impliquées”, a déclaré Emejulu, fondateur du groupe nigérian de défense des droits LGBTQ Minority Watch. Comme ça arrive hôte Nil Köksal.

Il s’agit du deuxième raid ciblant un événement LGBTQ au cours des trois derniers mois, et les groupes de défense des droits affirment que cela fait partie d’une répression policière croissante depuis que le pays a adopté une vaste loi anti-LGBTQ en 2014.

La loi sur le mariage homosexuel a une large portée

L’agence paramilitaire du pays, le Nigeria Security and Civil Defence Corps (NSCDC), a annoncé lundi avoir arrêté 59 hommes et 17 femmes lors d’une fête dans l’État de Gombe, au nord du pays.

“Ce sont des gens très jeunes”, a déclaré Emejulu. « Les gens dans la vingtaine – je pense que les plus âgés d’entre eux auront la trentaine. »

Le porte-parole du NSCDC, Buhari Saad, a déclaré que l’agence avait reçu une information concernant une fête à laquelle assistaient « des homosexuels et des proxénètes » et avait emménagé.

Le NSCDC a également accusé les personnes arrêtées d’avoir « l’intention de célébrer un mariage homosexuel ». Dans un communiqué, le groupe paramilitaire a déclaré que l’organisateur de la fête avait prévu d’épouser un autre homme, toujours en fuite, avant que les policiers n’effectuent une descente dans la fête.

“Il n’y a pas eu de mariage, seulement un anniversaire”, a déclaré l’organisateur de la fête dans une émission diffusée par les médias locaux.

Le photographe et DJ de l’événement, Ochuko Ohimor, l’avocat des suspects, a également été arrêté, a déclaré à l’Associated Press.

Bien qu’avoir un « anniversaire homosexuel » ne soit pas, en soi, un crime au Nigeria, Emejulu affirme que la loi de 2014 interdisant le mariage homosexuel est si large qu’elle fait de tout type de rassemblement LGBTQ une cible.

La loi prévoit une peine de prison de 10 ans pour toute personne reconnue coupable d’avoir dirigé ou participé à des « clubs, sociétés ou organisations gays » ou d’avoir fait une « démonstration publique » de relations « amoureuses entre personnes de même sexe ».

Toute personne reconnue coupable d’avoir conclu un contrat de mariage ou d’union civile entre personnes de même sexe encourt jusqu’à 14 ans d’emprisonnement.

« Violation flagrante des droits de l’homme »

Isa Sanusi, directrice d’Amnesty International Nigeria, a qualifié le dernier raid de preuve d’une « légère hausse de cette tendance » aux arrestations massives ciblant les personnes LGBTQ, la qualifiant de « chasse aux sorcières et de violation flagrante des droits humains ».

En août, 60 personnes ont été arrêtées lors de ce que la police considère comme un mariage gay dans l’État du Delta au Nigeria. L’année dernière, 19 personnes dans la vingtaine ont été arrêtées pour avoir prétendument assisté à un mariage homosexuel à Kano.

« Les autorités nigérianes doivent mettre un terme à ces raids humiliants et à l’utilisation abusive des lois pour harceler et arrêter les personnes accusées d’activités homosexuelles. » Sanusi a déclaré dans un communiqué de presse d’Amnesty.

« Personne ne devrait être ciblé et arrêté en raison de son orientation sexuelle et de son identité de genre, réelles ou perçues. »

Un Nigérian tient une pancarte lors d’une marche marquant la Journée de deuil national, visant à commémorer toutes les vies perdues à cause des meurtres violents et des déplacements massifs dans le pays, le 28 mai 2018, à Lagos. (Stefan Heunis/AFP/Getty Images)

Emejulu dit qu’il pense que ces raids et arrestations massives sont un moyen pour la police nigériane de faire un spectacle pour que les gens ne se rendent pas compte qu’elle « manque à son devoir de protéger les citoyens ».

“Cela pourrait être une façon de nous montrer qu’ils travaillent”, a-t-il déclaré. « Et c’est pourquoi chaque fois que ces arrestations ont lieu, ils organisent un défilé public – ils sont appelés dans les médias et font défiler ces personnes. »

Ces manifestations ont lieu, dit-il, malgré une décision rendue l’année dernière par une haute cour nigériane selon laquelle les défilés médiatiques avant le procès violent la constitution du pays.

Emejulu ne représente pas les personnes arrêtées à Gombe cette semaine, mais il a été impliqué dans la défense de 57 hommes arrêtés à un hôtel à Lagos pour les démonstrations d’affection entre personnes de même sexe en 2018. Un tribunal local a rejeté l’affaire en 2020 en raison de ce qu’il a décrit comme le « manque de poursuites diligentes » après que la police n’a pas présenté certains témoins.

Même si cette affaire a été rejetée, il affirme que les hommes arrêtés ont subi un préjudice irréparable.

« Beaucoup d’entre eux ont perdu leur emploi. Beaucoup d’entre eux n’ont pas pu reprendre leur travail. Beaucoup d’entre eux n’ont pas pu retourner dans leur famille », a-t-il déclaré.

Chris Agiriga, qui faisait partie des personnes arrêtées en 2018, a déclaré à Reuters en 2020 qu’il a été expulsé de son domicile après avoir comparu dans un défilé de police à la télévision.

«Tout le monde dans la région était au courant», a-t-il déclaré. «J’ai fait honte à toute la famille.»

Selon Emejulu, bon nombre des personnes arrêtées à Delta en août ont également été expulsées de chez elles et contraintes de vivre dans des refuges gérés par des organisations LGBTQ.

« Au fond, la vie de ces gens est brisée », a-t-il déclaré.

Avec des fichiers de The Associated Press et Reuters. Entretien avec Chizelu Emejulu produit par Lisa Bryn Rundle et Chloe Shantz-Hilkes