75e Emmy Awards : lisez les mises à jour en direct

Je serais choqué si “Succession”, “The Bear” et “Beef” n’a pas dominent ce soir, comme ils l’ont fait lors des Golden Globes de la semaine dernière et des Critics Choice Awards d’hier soir. Et je ne suis pas en colère contre ça. Il s’agissait facilement de trois des émissions les meilleures et les plus animées de 2023, et chacune d’elles démontrait différentes formes de télévision audacieuse, inventive et incroyablement brillante.

Une chose à garder à l’esprit à propos de ces Emmys : ils sont un peu comme une étrange capsule temporelle car ils ont été votés l’été dernier. Bien que les grèves de la Screen Actors Guild et de la Writers Guild of America aient retardé la cérémonie, le vote pour ces prix a quand même eu lieu à l’heure initiale. Les nominations ont été annoncées en juillet, et les électeurs des Emmy ont ensuite déposé leur bulletin de vote.

De plus, ces émissions nominées devaient être diffusées entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023, donc certaines d’entre elles ont été diffusées il y a un an et demi – ce qui aurait tout aussi bien pu être il y a cinq ans, honnêtement. Les émissions les plus récentes nominées ce soir sont des séries comme « Succession », dont la glorieuse finale a été diffusée le week-end du Memorial Day. C’est récent par rapport à d’autres nominés, mais quand même, c’était il y a presque sept mois !

Et gardez à l’esprit qu’en raison de ce calendrier, certains des gagnants ne gagneront pas lors de leurs saisons les plus récentes. Par exemple, si et quand “L’Ours” gagne, ce sera pour son d’abord saison, pas la deuxième, diffusée en juin 2023, juste après la période d’éligibilité (mais une stratégie pratique pour créer un certain biais de récence pour les électeurs). Déroutant, non ? — Marina



OMG, j’avais oublié que c’était pour la première saison de “The Bear”. Tu as raison Marina, je sais que toute la nuit je vais dire : Quelle heure est-il ??? Une autre série dont il semble étrange de parler encore est “Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story”. Il est sorti en septembre 2022, ce qui semble être il y a une éternité. FWIW, Niecy Nash-Betts était incroyable dans la série. Si « The Bear », « Beef » et « Succession » dominent, je ne serai pas du tout en colère. J’aimerais aussi voir une victoire pour « The Last of Us », ce qui m’a vraiment surpris. Parfois, il peut être difficile pour moi de regarder des émissions ou des films sur la fin du monde (hum, « Leave the World Behind »), mais j’ai trouvé que « The Last of Us » était tellement bien fait. -Érin



Je sais, Erin ! Je pense que n’importe quelle autre année, « The Last of Us » serait vraiment dominant dans toutes ces récompenses. Mais évidemment, cette dernière saison de « Succession » n’était rien de moins qu’une télévision spectaculaire et inoubliable, et les Roy méritent leur tour de victoire. La bonne nouvelle est que nous obtenons davantage de « The Last of Us », donc ils finiront par obtenir leur dû, j’en suis sûr. – Marina

J’ai l’impression que des séries de genre comme « The Last of Us » sont rarement honorées parmi les comités de récompenses, donc je ne suis pas surpris de voir « The Last of Us » ne pas remporter de trophées. Il a été nominé à juste titre pour les performances, qui constituent à mon avis son aspect le plus fort, mais les comités ne sont pas assez nombreux à prendre ce genre de prix au sérieux. — Candice