751 tombes anonymes découvertes près d’un ancien pensionnat catholique au Canada, révèle un groupe autochtone

Les tombes ont été trouvées dans un cimetière de l’ancien pensionnat indien de Marieval, dans la province de la Saskatchewan, qui borde les États-Unis au sud. L’institution catholique a fonctionné pendant près d’un siècle de 1899 à 1997, dans le cadre d’un système scolaire canadien créé pour assimiler les enfants autochtones dans la société chrétienne euro-canadienne.

Le mois dernier, les restes de 215 enfants, dont certains n’avaient que trois ans, ont été découverts sur un lieu de sépulture similaire près d’une ancienne école dans la province de la Colombie-Britannique.

La nouvelle selon laquelle des centaines de tombes anonymes ont été découvertes dans la Première Nation de Cowessess est absolument tragique, mais pas surprenante. J’exhorte tous les Canadiens à soutenir les Premières Nations en cette période extrêmement difficile et émouvante. https://t.co/8SHEevtk71 – Perry Bellegarde (@perrybellegarde) 23 juin 2021

La Fédération des Premières Nations autochtones souveraines (FSIN) et la Première Nation Cowessess, qui ont révélé la découverte inquiétante, ont déclaré qu’un radar à pénétration de sol avait été utilisé pour localiser des tombes non marquées. Lors d’une conférence de presse jeudi, le chef de Cowessess, Cadmus Delorme, a déclaré que les équipes de recherche avaient enregistré 751 « coups enregistrés » dans leurs scans du site, mais que chaque tombe pourrait contenir plus d’un ensemble de restes, et d’autres examens techniques seraient effectués.

« Il y a des histoires orales selon lesquelles il y a aussi des adultes dans cette tombe », Delorme ajouté.

Auparavant, les dirigeants politiques locaux avaient appelé l’Église catholique à publier ses dossiers relatifs aux écoles et à ses élèves. « Nous devons travailler aux côtés des communautés qui continuent de fouiller les sites des pensionnats et nous assurer de trouver toutes ces tombes anonymes », a déclaré le politicien Ryan Meili dans une interview à CBC.

Le système scolaire autochtone a été financé par le gouvernement canadien et géré par l’Église catholique, et a fonctionné jusqu’à la fin des années 1990. Il y avait près de 140 de ces institutions dans tout le pays, avec un effectif de quelque 150 000 enfants autochtones qui avaient été retirés de force de leur famille pour qu’on leur enseigne une nouvelle langue, une nouvelle culture et une nouvelle religion.

Des abus graves et généralisés ont été signalés dans ces écoles. Une commission vérité et réconciliation mise en place pour enquêter sur les écoles a conclu en 2008 que le système, ainsi que la politique globale d’assimilation du gouvernement, « peuvent être mieux décrits comme un ‘génocide culturel’ ».

Un ancien étudiant a révélé que le « viol » et les « coups violents » étaient la dure nouvelle réalité pour les enfants autochtones séparés de leur famille et envoyés dans des institutions. « Pendant mon séjour au pensionnat indien de Marieval, j’ai eu un jeune ami qui a été traîné une nuit en criant », se souvient Barry Kennedy en parlant à CBC.

« Il s’appelait Bryan… Je veux savoir où se trouve Bryan. a-t-il ajouté, affirmant qu’il n’avait jamais revu le garçon après cette nuit-là.

Le gouvernement canadien a reconnu les méfaits du système scolaire abusif et, en 2008, il a officiellement présenté ses excuses aux peuples autochtones du pays pour « leur échouer si profondément. »

Le ministre canadien des Services aux Autochtones, Marc Miller, a récemment demandé des excuses formelles du pape pour le rôle de l’Église catholique dans les pensionnats abusifs, faisant écho à une demande faite par le premier ministre Justin Trudeau directement au pontife en 2017.

