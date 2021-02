Un énorme 750000 retraités refusent de payer pour une licence de télévision en signe de protestation après que les licences gratuites pour les plus de 75 ans aient été supprimées.

Les manifestants, qui représentent 14% de la population britannique de leur tranche d’âge, ont ignoré la rafale de rappels qui leur ont été adressés et tiennent bon.

La BBC fait maintenant face à un déficit de financement de 117 millions de livres sterling à moins que les plus de 75 ans ne dépassent les 157,50 livres sterling.

Dennis Reed, du groupe de campagne des retraités Silver Voices, a déclaré au Mirror qu’un noyau dur de retraités refusait de payer même s’ils risquaient d’être condamnés à une amende ou même emprisonnés.

Les plus de 75 ans ont pu regarder des chaînes terrestres en direct gratuitement pendant 20 ans, jusqu’à ce que le gouvernement abandonne le programme l’année dernière.

Le Sunday Mirror a révélé l’ampleur de la rébellion alors que les retraités refusaient de reculer et que des célébrités se joignaient à la cause.

L’animateur de la BBC Radio 2, Paul O’Grady, 65 ans, a déclaré à la publication: « C’est tellement méchant d’annuler la concession de plus de 75 ans.

«Pour beaucoup de gens de leur âge, la télévision est la seule entreprise dont ils disposent, donc c’est bien pour eux de se réunir et de refuser de payer.

L’acteur Christopher Biggins, 72 ans, a également ajouté son soutien à la cause et a montré sa sympathie pour les personnes âgées contraintes de payer de grosses sommes.

L’ancienne députée conservatrice Ann Widdecombe, 73 ans, qui a participé à l’émission Strictly Come Dancing de la BBC, a déclaré qu’elle pensait que la société avait tort.

L’auteur Jilly Cooper, 83 ans, a déclaré qu’il était « méchant » de la BBC de se débarrasser des licences gratuites, car certains pourraient ne pas être en mesure de se le permettre.

La pension de base complète du Royaume-Uni en 2020 n’était que de 134,25 £ par semaine.

Sur la photo: le nouveau directeur général de la BBC, Tim Davie, qui est entré en fonction en septembre de l’année dernière

Les plans de dépénalisation du non-paiement ont été reportés le mois dernier, laissant les plus de 75 ans sur le dos.

Alors que la BBC affirme qu’elle ne pouvait pas se permettre de rétablir la concession, les critiques l’ont dénoncé et ont déclaré que les entreprises pouvaient faire des économies.

En 2019/20, la BBC a généré 4,94 milliards de livres sterling, dont 71% provenaient des droits de licence.

La société obtient également de l’argent en vendant ses programmes à d’autres pays – la planète Terre génère 200 millions de livres sterling par an.

TV Licensing, au nom de la BBC, a déclaré: « Il n’y a aucune preuve suggérant que les clients dont nous n’avons pas encore entendu parler refusent de payer.

«Environ 80 pour cent des ménages de plus de 75 ans sont passés au nouveau système, y compris ceux bénéficiant d’un crédit de pension éligible à une licence gratuite financée par la BBC.

«Nous donnons aux gens le temps de se mettre en place, le processus est sécurisé par Covid et nous avons des mesures pour soutenir les gens, y compris des plans de paiement. Nous ne visitons pas les ménages enregistrés comme ayant détenu une licence gratuite pour les plus de 75 ans ».

Un homme, Keith Abendroth, 78 ans, a rejoint la manifestation et refuse de payer ses frais de licence.

M. Abendroth, de Campbeltown, Argyll and Bute, a déclaré: « C’est une taxe terrible et la BBC a décidé que nous devons tous la payer à nouveau, pendant qu’ils versent une fortune à Claudia Winkleman et Gary Lineker. »

Il a même souligné que s’il était finalement emprisonné pour avoir refusé de payer, il pourrait regarder la télévision gratuitement en prison.