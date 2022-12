750 drones seront exposés lors de l’action du train Kakori à Gorakhpur de l’UP

Près de 750 drones seront utilisés pour présenter la saga de Kakori Train Action lors du plus grand spectacle de drones du pays lundi soir à l’occasion d’Azadi ka Amrit Mahotsav au Mahant Digvijaynath Memorial Park à Gorakhpur.

Le ministre en chef Yogi Adityanath, le ministre d’État à la Culture Meenakshi Lekhi et le ministre d’État du Tourisme et de la Culture Jaiveer Singh devraient assister à l’événement, qui comprendra également un spectacle de lumière laser, des acrobaties de drones colorées et de la musique, a déclaré l’agent régional du tourisme, Ravindra Mishra.

Le gouvernement de l’État célèbre Kakori Balidan Diwas du 15 au 19 décembre à la mémoire des héros de Kakori Train Action.

Lors du spectacle de drones, un hommage sera également rendu au Pandit Ram Prasad Bismil, qui fut martyrisé dans la prison de Gorakhpur le 19 décembre 1927.

Le spectacle de drones présentera les histoires de combattants de la liberté et divers incidents de la lutte pour la liberté de l’Inde à Gorakhpur de 1857 au 15 août 1947 avec des images.

