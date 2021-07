75 mph Storm Evert va écraser la Grande-Bretagne aujourd’hui alors qu’un avertissement Amber «danger pour la vie» a été émis

Un avertissement Amber «DANGER pour la vie» a été mis en place alors qu’une tempête de 75 mph est sur le point de briser la Grande-Bretagne aujourd’hui.

La tempête Evert apportera des vents extrêmes au sud-ouest de l’Angleterre – et le Met Office met en garde contre les coupures de courant, la possibilité de blessures et la fermeture des routes et des ponts.

La tempête Evert apportera des vents forts

Un avertissement orange de danger de mort est en place

L’avertissement est en place de 21h ce soir jusqu’à 7h vendredi.

Lorsque le Met Office émet un avertissement orange, cela signifie que les experts pensent que vous devriez être prêt à modifier vos plans et à vous protéger, vous, votre famille et votre communauté, des effets des intempéries.

Un porte-parole a déclaré: « La tempête Evert apportera des vents très forts dans le sud-ouest de l’Angleterre, causant peut-être des dommages aux infrastructures et perturbant les déplacements.

« Ce sera une nuit inhabituellement venteuse et humide avec des coups de vent à des coups de vent côtiers sévères.

« La tempête Evert apportera une série de vents très forts avec des coups de vent côtiers et des coups de vent violents dans les îles Scilly plus tard jeudi soir, ces vents très forts se propageant ensuite dans les Cornouailles aux premières heures de vendredi.

« Des rafales de 55 à 65 mph sont probables dans les zones côtières avec une chance que des rafales atteignent brièvement 75 mph dans les zones côtières les plus exposées de Cornwall. »

Pendant ce temps, un avertissement météo jaune pour le vent sera en place dans le sud-ouest de 20 heures ce soir jusqu’à 12 heures demain.

Hier, un avertissement de danger pour la vie a été émis pour les orages alors que des tempêtes de grêle ont frappé certaines parties de l’Angleterre.

La grêle de la taille de balles de golf est tombée dans le Leicestershire, endommageant des voitures et brisant des vitres, alors que les avertissements de chaleur extrême restaient en place dans toute l’Angleterre.

Katie Jaffar, de Kibworth Beauchamp, a déclaré que leurs deux voitures familiales étaient « totalement radiées » et « couvertes de grosses bosses ».

Un autre habitant a déclaré que chaque voiture du village aurait été endommagée si elle n’avait pas été dans un garage ou à l’abri.

« C’étaient d’énormes rochers venant du ciel, c’était incroyable », a-t-elle déclaré.

Et le week-end, des crues éclair ont fermé les hôpitaux de Londres et forcé les gens à quitter leur domicile.

Les bookmakers ont réduit les chances que ce mois-ci soit le mois d’août le plus humide jamais enregistré à seulement 2-1.

Chad Yeomans de Betway a déclaré : « Juillet a vu le Royaume-Uni faire face à des conditions météorologiques extrêmes et il semble que cela pourrait continuer en août avec le huitième mois au prix de seulement 2/1 pour être le plus humide de ce siècle !

« Comme toujours, les prévisions météorologiques au Royaume-Uni nous laissent tous deviner qu’août est le 11/10 pour être le mois le plus chaud de 2021, ce qui signifie qu’il pourrait y avoir de la crème solaire et des parapluies à portée de main. »