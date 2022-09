75 % des fournisseurs de services en autisme de la Colombie-Britannique affirment que les soins seront compromis dans le cadre du nouveau modèle de centre – Kelowna Capital News

Une nouvelle enquête auprès des professionnels du registre des fournisseurs de services en autisme a révélé que les fournisseurs ont peu confiance et beaucoup de questions sur la décision du gouvernement d’éliminer progressivement le financement individualisé de l’autisme et de passer à un nouveau modèle de centre de soins.

Les changements ont été annoncés en octobre 2021. Le ministère du Développement de l’enfance et de la famille a déclaré que les nouveaux centres de connexion familiale ouvriraient des services à davantage d’enfants neurodivergents en Colombie-Britannique qui n’ont actuellement pas accès aux soins.

Une partie du déménagement dans ces nouveaux centres comprend la suppression progressive du financement individualisé pour les familles avec des enfants autistes. Dans le cadre du système actuel, les familles peuvent recevoir jusqu’à 22 000 $ pour les enfants de moins de six ans et jusqu’à 6 000 $ pour les enfants âgés de 6 à 18 ans.

Dans le sondage mené par l’Université Simon Fraser, plusieurs questions ont été posées aux professionnels inscrits au Registre des fournisseurs de services en autisme au sujet du nouveau modèle proposé par le ministère. Près de 1 000 professionnels sont répertoriés dans le registre et 485 ont répondu.

Seuls neuf pour cent pensent que le nouveau modèle répondra efficacement aux besoins de tous les enfants nécessitant un soutien et 75 pour cent ont déclaré que la qualité des soins existants serait compromise. En plus de cela, 37 % ont déclaré qu’il était peu probable qu’ils travailleraient dans les nouveaux centres et 42 % ont déclaré qu’ils n’avaient pas suffisamment d’informations pour prendre une décision.

Les répondants ont soulevé plusieurs préoccupations, notamment au sujet d’un manque d’engagements financiers détaillés de la part du gouvernement et de la perspective de mettre en œuvre un système « fondé sur les besoins » en l’absence d’outils fiables fondés sur des données probantes pour guider la façon dont le niveau de soutien d’un enfant sera déterminé. .

“Les réponses ouvertes ont largement confirmé ce résultat et ont révélé que les professionnels craignent que les enfants les plus complexes ainsi que ceux dont les besoins sont “invisibles” ne soient détournés des FCC”, indique le rapport d’enquête. “Cela pourrait être soit parce que les mesures utilisées ne sont pas sensibles pour reconnaître des conditions subtiles mais potentiellement bouleversantes, soit parce que leurs besoins seront complètement manqués par ceux qui ne sont pas formés pour les identifier.”

Les salaires publiés par le ministère montrent que les professionnels subiraient d’importantes réductions de salaire pour travailler dans les nouveaux centres, ce qui conduirait nombre d’entre eux à rester en pratique privée. Selon une demande de propositions publiée par le ministère, la plupart des professionnels recevraient une fourchette de rémunération allant de 37 $ à 46 $ l’heure, alors que leurs salaires horaires actuels sont tous supérieurs à 100 $.

Un tableau comparant les salaires proposés par le MCFD pour les nouveaux centres de soins familiaux et les salaires horaires déclarés que les praticiens reçoivent actuellement. (Mise en œuvre des centres de connexions familiales en Colombie-Britannique : perspectives des professionnels sur la photo du registre des fournisseurs de services en autisme)

Les pénuries de personnel semblant probables, les professionnels doutent que les nouveaux centres soient en mesure de répondre aux besoins des enfants et des familles en quête de soutien.

Le rapport comprenait plusieurs recommandations que le gouvernement devait prendre en compte alors qu’il allait de l’avant avec le nouveau modèle de centre de connexion familiale. Premièrement, les auteurs ont demandé au gouvernement d’élaborer un plan détaillé pour relever les défis en matière de dotation.

Ils recommandent également au gouvernement de permettre aux familles de continuer à accéder à un financement individualisé et d’augmenter le financement des programmes de développement du nourrisson existants, des centres de développement de l’enfant et des programmes de thérapie pendant le développement du nouveau système.

D’autres recommandations comprennent la formation et la rétention d’un plus grand nombre de fournisseurs de services, la préparation d’une analyse économique détaillée du nouveau modèle de soins et l’établissement de normes provinciales pour la qualité de la prestation des services.

«Les professionnels indiquent des niveaux élevés de préoccupation en termes de qualité des services qui seront fournis dans un FCC, y compris qui décidera des services dont un enfant a besoin, la perspective de charges de travail élevées et de longues listes d’attente, car il n’y a pas de plan clair pour former, recruter et retenir des professionnels clés pour doter les FCC », indique le rapport.

“Il est difficile de voir comment il est possible que cette initiative qui implique une restructuration radicale de la thérapie et des soutiens pour un nombre indéterminé d’enfants ayant une déficience intellectuelle puisse réussir étant donné le manque de personnel suffisant, l’absence de financement engagé, le manque d’un plan de mise en œuvre détaillé et opposition généralisée des cliniciens.

Black Press Media a contacté le ministère pour obtenir des commentaires.

