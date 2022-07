75% des démocrates veulent que Biden sorte en 2024 – sondage – RT World News

Quelque 75% des électeurs démocrates et de tendance démocrate veulent que quelqu’un d’autre que le président Joe Biden représente le parti en 2024, selon un nouveau sondage CNN. Martelé sur sa gestion de l’économie américaine, les taux d’approbation de Biden sont tombés en dessous de 30%.

Publiée mardi, l’enquête a révélé que seulement 25% des électeurs démocrates et probables des électeurs démocrates souhaitent que Biden se présente à nouveau, contre 45% en février. 24% veulent qu’il se retire de la course car ils pensent qu’il ne peut pas gagner, tandis que 32% ne veulent pas qu’il revienne au pouvoir.

L’enthousiasme pour Biden est le plus faible chez les jeunes démocrates, avec seulement 18% des moins de 45 ans préférant l’homme de 79 ans comme candidat de leur parti en 2024.

Les résultats du sondage ne sont pas isolés. Une enquête distincte de l’Université du New Hampshire mercredi a montré que seulement 31% des démocrates de l’État de Granite veulent que Biden se présente en 2024, 59% s’opposant à une course de 2024 par le président sortant. Plus tôt ce mois-ci, un sondage Yahoo News/YouGov a révélé que seulement 18 % des Américains de toutes les affiliations soutiennent une campagne Biden 2024, avec 64 % d’opposition.















Alors que Biden insiste sur le fait qu’il cherchera un autre mandat, son apparent déclin cognitif a longtemps alimenté les rumeurs selon lesquelles il prendra sa retraite après un passage à la Maison Blanche, en particulier parmi les républicains et les experts conservateurs. Les démocrates ont aussi leurs doutes, le New York Times citant récemment “des dizaines de responsables démocrates frustrés” et les législateurs espèrent que Biden se retirera.

Après avoir remporté une élection dont les résultats sont âprement contestés par l’ancien président Donald Trump, Biden a constaté que l’enthousiasme pour sa présidence s’est rapidement estompé. Alors que ses adversaires blâment les prix records de l’essence sur ses politiques d’énergie verte et la montée en flèche de l’inflation sur ses niveaux sans précédent de dépenses gouvernementales, le taux d’approbation de Biden a chuté selon toutes les grandes sociétés de sondage.

Ce taux a atteint un creux record de 29% dans un sondage réalisé par Civiqs plus tôt ce mois-ci et, mercredi, une moyenne de cinq sondages récents évalue l’approbation de Biden à 38%, après une tendance à la baisse constante depuis son entrée en fonction en janvier dernier.

Bien que l’on s’attende à ce que Trump se présente à nouveau en 2024, l’enthousiasme de sa base de partisans semble également décliner. Le même sondage CNN a révélé que 55% des républicains et des électeurs de tendance républicaine veulent que quelqu’un d’autre dirige le parti en 2024, contre 49% en février.

Au cas où Trump et Biden s’affronteraient à nouveau en 2024, un sondage de l’Emerson College ce mois-ci a montré que Trump éliminait Biden de cinq points.