75% des commerçants prévoient d’accepter les paiements cryptographiques dans 2 ans

De Starbucks à Lamborghinis, les consommateurs utilisent la crypto-monnaie pour payer une variété de produits – et les détaillants en prennent note. Près de 75% des détaillants prévoient d’accepter les paiements en crypto-monnaie ou en pièces stables au cours des deux prochaines années, selon une enquête de juin menée par Deloitte intitulée “Les marchands se préparent pour la crypto.” Deloitte a interrogé un échantillon de 2 000 cadres supérieurs de l’industrie du commerce de détail qui représentent une gamme de sous-secteurs, notamment les cosmétiques, l’électronique, la mode, les transports, l’alimentation et les boissons. Alors que les monnaies numériques comme le Bitcoin n’ont généralement que la valeur que les utilisateurs le croient, un stablecoin est un type de crypto-monnaie qui tire sa valeur d’un actif sous-jacent. Les pièces stables sont souvent rattachées à des devises telles que le dollar américain ou à une matière première telle que l’or. Bien que le paiement avec la crypto-monnaie soit assez nouveau maintenant, 83% des détaillants s’attendent à ce que l’intérêt des consommateurs pour les monnaies numériques augmente au cours de la prochaine année et un peu plus de la moitié d’entre eux ont investi plus d’un million de dollars pour permettre les paiements numériques, selon l’enquête. Pour les consommateurs, cela signifie que vous pourrez bientôt acheter des vêtements, des boissons, des produits de beauté et plus encore avec la crypto.

Comment les détaillants prévoient d’activer les paiements avec la monnaie numérique

Bien que les détaillants prévoient d’accepter la monnaie numérique comme moyen de paiement, cela ne signifie pas nécessairement qu’ils prévoient de conserver les actifs virtuels. Un peu plus de 50 % des répondants prévoient de faire convertir la monnaie numérique en fiat par des processeurs de paiement tiers, c’est-à-dire de l’argent qui a cours légal par un gouvernement, comme le dollar américain, la livre sterling et l’euro. Cela signifie que les détaillants ne prévoient pas de posséder réellement la crypto-monnaie utilisée pour le paiement. Compte tenu de l’imprévisibilité du marché de la cryptographie, l’utilisation de cette stratégie est considérée comme moins risquée pour les détaillants que la détention de la cryptographie eux-mêmes. Cette approche permet également aux détaillants d’activer plus rapidement et plus facilement les paiements avec des devises numériques, rapporte Deloitte.

Obstacles à l’activation des paiements avec la crypto-monnaie

Les détaillants crypto-curieux reconnaissent qu’il y a un certain nombre de défis à surmonter pour permettre les paiements avec des devises numériques. Près de 90% ont cité la complexité de rendre leur infrastructure financière existante compatible avec diverses devises numériques comme leur plus grand défi. De plus, la sécurité des plateformes de paiement est en tête de liste des obstacles à l’adoption, a révélé l’enquête, suivie par les préoccupations concernant l’évolution du paysage réglementaire et l’instabilité du marché de la monnaie numérique. Plus de la moitié des détaillants ont convenu que certaines réglementations concernant la crypto-monnaie devaient être promulguées, notamment des directives nationales sur la détention d’actifs numériques, la clarté sur les implications fiscales de l’utilisation de devises numériques et la possibilité de détenir des devises numériques sur un compte bancaire.

Les détaillants restent optimistes quant à l’avenir des paiements effectués avec la crypto-monnaie