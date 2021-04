Ils comprennent les comptes de retraite comme les comptes de retraite individuels et les régimes de retraite en milieu de travail tels que les régimes 401 (k). Les dotations et les investisseurs étrangers ne paient pas non plus d’impôt sur les gains en capital.

« Si l’Américain moyen possède des actions, des fonds communs de placement d’actions ou des fonds négociés en bourse dans une [retirement] plan, cela n’a aucun impact », a déclaré Paul Auslander, un planificateur financier certifié et directeur de la planification financière chez ProVise Management Group, à propos de la proposition attendue de Biden.