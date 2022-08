75 autres beagles secourus se dirigent vers Anderson Humane à South Elgin – Shaw Local

Un autre lot de beagles séduisants se dirige vers South Elgin.

Après avoir trouvé des maisons plus tôt ce mois-ci pour 91 beagles sauvés d’un centre d’élevage et de recherche en Virginie, Anderson Humane revient la première semaine de septembre pour en récupérer 75 autres.

“Nous venons d’avoir un tel succès avec ce dernier lot”, a déclaré Dean Daubert, directeur des opérations d’Anderson Humane. “Quand on nous a demandé d’en prendre plus, c’était une évidence.”

Kate Halma, directrice des relations avec les fondations chez Anderson Humane, calme l’un des 91 beagles amenés du jour au lendemain de Virginie. (Photo Shaw Media/Rick West/Rick West)

Environ 4 000 beagles ont été secourus fin juillet par la Humane Society des États-Unis d’Envigo, un centre d’élevage et de recherche en Virginie. Un juge fédéral avait approuvé le sauvetage après que des responsables du département américain de l’Agriculture aient découvert des dizaines de violations de la réglementation fédérale qui ont entraîné des chiens malades, blessés et sous-alimentés et, dans certains cas, la mort.

Trois fourgonnettes d’Anderson sont arrivées à l’installation le 8 août transportant 91 beagles mâles âgés de 6 à 18 mois. Les chiens, qui n’avaient jamais été dans un véhicule ni même marché sur l’herbe jusqu’à leur arrivée au refuge, sont arrivés d’une humeur étonnamment bonne.

“Ils étaient si bons et ils étaient si adoptables”, a déclaré Daubert. “Il y avait un peu de timidité et de timidité au début, mais toujours un désir d’interagir avec les gens. Nous avons entendu de belles histoires de la part de nos familles d’accueil selon lesquelles ils s’en sont remis assez rapidement.

Les 91 beagles sauvés par Anderson Humane d’un établissement d’élevage en Virginie ont été remis à leurs familles d’accueil à South Elgin, dans l’Illinois. (Photo Shaw Media/Rick West/Rick West)

Daubert a déclaré qu’ils avaient déjà des familles d’accueil alignées pour les 75 beagles entrants.

“Nous pensons que nous aurons la même réaction et que la plupart d’entre eux seront à nouveau adoptés par le biais d’une famille d’accueil, mais il peut y en avoir quelques-uns disponibles (à adopter)”, a-t-il déclaré.

Sur les 91 chiens sauvés lors du premier voyage, 84 sont en cours d’adoption par leurs familles d’accueil, et les autres ont des foyers pour toujours alignés.

Daubert a déclaré qu’ils ne connaîtraient pas l’âge ou le sexe des chiens qu’ils ramasseraient jusqu’à leur arrivée. Il suppose que ce seront des juvéniles aux jeunes adultes puisque les chiens les plus vulnérables, les personnes âgées, les jeunes chiots et les mères enceintes ont été retirés au début du processus.

“C’est excitant et c’est génial de les voir passer directement de famille d’accueil à leur foyer pour toujours”, a déclaré Daubert. “C’est vraiment gratifiant.”

Pour plus d’informations sur le placement ou l’adoption d’un animal de compagnie, visitez ahconnects.org/beagles ou composez le (847) 697-2880.

