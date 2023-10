75 000 travailleurs de la santé aux États-Unis se mettent en grève

Plus de 75 000 travailleurs de la santé de Kaiser Permanente se sont mis en grève mercredi, s’ajoutant à la liste croissante de grèves qui ont balayé le pays cette année. Les travailleurs de la santé ont menacé de se mettre en grève après l’impasse des négociations contractuelles entre les dirigeants syndicaux et Kaiser mardi.

Les grévistes du secteur de la santé comprennent des infirmières professionnelles agréées, des échographistes, des techniciens en radiologie, radiographie et chirurgie, ainsi que des aides-soignants à domicile. Selon l’Union Coalition, la grève affectera les cabinets médicaux et les hôpitaux Kaiser en Californie, au Colorado, en Virginie, à Washington, DC et dans l’État de Washington.

Le dernier contrat Kaiser a été signé en 2019, mais les discussions se sont arrêtées environ 17 heures avant le début prévu de la grève, selon la Coalition : Reuters signalé. La Coalition a déclaré dans un communiqué de presse que la grève devrait se dérouler du 4 au 7 octobre à 6 heures du matin, affirmant que ce sera « la première démonstration de notre force à Kaiser et que nous ne supporterons pas leurs pratiques de travail déloyales ».

Un porte-parole de Kaiser Permanente a déclaré dans un e-mail à Gizmodo que c’était « toujours à la table de négociation » avec les représentants du syndicat de la coalition, « après avoir travaillé toute la nuit pour tenter de parvenir à une entente ». Le porte-parole a ajouté : « Il y a eu beaucoup de progrès, avec des accords conclus sur plusieurs propositions spécifiques mardi soir. »

Les travailleurs de la santé exigent des salaires plus élevés et les représentants syndicaux ont demandé à Kaiser un minimum de 25 dollars de l’heure et une augmentation de 6,5 % chaque année pendant les deux premières années du contrat de travail, ainsi qu’une augmentation supplémentaire de 5,75 % pour chacune des deux années suivantes. Kaiser a proposé une augmentation maximale de 4 %, selon le lieu, le 1er octobre, mais la Coalition syndicale a rejeté l’offre, affirmant qu’elle n’était pas compétitive par rapport au coût de la vie.

« Les travailleurs sont vraiment pressés en ce moment », a déclaré Renee Saldana, porte-parole du SEIU-UHW. CNN. « Ils ont traversé la pire crise sanitaire mondiale depuis une génération, puis ils en sortent et ils s’inquiètent de payer leur loyer, ils ont peur de perdre leur maison, ils ont peur de vivre dans leur voiture. »

Kaiser Permanente a déclaré au média qu’il s’était préparé à une grève des travailleurs et avait embauché des infirmières temporaires et d’autres travailleurs de la santé dans l’intervalle, mais que les patients ayant des procédures non urgentes ou électives devaient s’attendre à des retards ou à un report de leurs rendez-vous.

«Nos hôpitaux et services d’urgence resteront ouverts. Nos installations continueront d’être composées de médecins, de gestionnaires et de personnel formés et expérimentés, et dans certains cas, nous augmenterons avec des travailleurs occasionnels », a déclaré un porte-parole de Kaiser Permanente au média.

Caroline Lucas, directrice exécutive de la Coalition des syndicats Kaiser Permanente, a déclaré CNBC que la pénurie de personnel de santé a conduit à des conditions de travail dangereuses et à une réduction de la qualité des soins prodigués aux patients.

« Nous continuons d’avoir des travailleurs de la santé de première ligne qui sont épuisés et épuisés au maximum et qui quittent l’industrie », a-t-elle déclaré au média. « Certaines personnes se blessent au travail parce qu’elles essaient d’en faire trop, de voir trop de monde et de travailler trop vite. Ce n’est pas une situation durable.

Il s’agit de la grève la plus importante de l’histoire des travailleurs de la santé aux États-Unis, selon la Coalition syndicale, et elle intervient alors que des grèves ont éclaté dans tout le pays, notamment dans les secteurs de l’automobile et du divertissement.