75 000 $ de véhicules hors route volés récupérés à Kelowna

Un mandat de perquisition de la GRC de Kelowna s’est déroulé sans accroc le 14 juillet, lorsque l’équipe cible a récupéré quatre véhicules hors route sur une propriété du pâté de maisons 2800 d’Appaloosa Road.

La saisie comprenait trois UTV, dont un Kawasaki Teryx 2023, un Polaris Ranger 2018 et un Polaris Razor 2013 ainsi qu’un VTT Honda volé. Il a été déterminé que tous avaient été volés au cours du mois dernier.

Deux armes à feu non sécurisées ont également été trouvées sur la propriété, ainsi qu’environ trois onces de méthamphétamine présumée.

« Cette enquête coordonnée montre les efforts continus de la GRC de Kelowna et de ses unités d’application proactive, y compris l’équipe cible, pour réduire les crimes contre les biens et cibler les contrevenants actifs dans notre communauté. Bon nombre de ces propriétaires comptent sur ces véhicules UTV pour leur gagne-pain et pour d’autres, il s’agit d’un investissement coûteux dans leur passe-temps récréatif », a déclaré le Cpl. Guillaume Tanguay.

Un homme a été arrêté et remis en liberté sous conditions. Il devra comparaître devant le tribunal à une date ultérieure.

