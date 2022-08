75 000 Britanniques jurent de ne plus payer leurs factures d’énergie — RT World News

Le gouvernement britannique a qualifié la campagne “Don’t Pay” de “très irresponsable”

Alors que les prix de l’énergie au Royaume-Uni sont sur le point d’atteindre des niveaux record, un groupe anonyme appelé “Don’t Pay UK” a lancé une campagne appelant 1 million de Britanniques à cesser de payer leurs factures d’énergie le 1er octobre, lorsque les prix devraient bondir une fois. encore.

Les membres de la campagne affirment qu’au moins 75 000 personnes se sont jusqu’à présent engagées à annuler leurs prélèvements automatiques de gaz et d’électricité pour protester contre l’escalade des coûts. Le gouvernement britannique claque maintenant la campagne comme “très irresponsable” tel que rapporté par The Independent jeudi.

“Il s’agit d’un message hautement irresponsable, qui ne fera finalement qu’augmenter les prix pour tous les autres et affectera les cotes de crédit personnelles”, un porte-parole du gouvernement a été cité par le média.

“Bien qu’aucun gouvernement ne puisse contrôler les prix mondiaux du gaz, nous fournissons 37 milliards de livres sterling d’aide aux ménages, y compris la réduction de 400 livres sterling sur les factures d’énergie, et 1 200 livres sterling de soutien direct aux ménages les plus vulnérables pour aider à faire face au coût de la vie.”

Le plafond des prix de l’énergie du gouvernement, qui est fixé par le régulateur Ofgem, devrait dépasser 3 000 £ (3 618 $) le 1er octobre, soit une augmentation de près de 65 %. Les coûts de l’énergie ont déjà augmenté de 54 % plus tôt cette année.

Don't Pay UK estime qu'environ 6,3 millions de ménages britanniques seront plongés dans la précarité énergétique d'ici l'hiver, avec des dizaines de millions de foyers en proie à "stress de carburant", ce qui signifie qu'ils consacreront plus de 10 % de leurs revenus aux seules factures d'énergie.















Le gouvernement a expliqué que la hausse des coûts de l’énergie était causée par l’augmentation de la demande mondiale, les séquelles de la pandémie de Covid-19 et le conflit militaire en cours en Ukraine.

Cependant, les bénéfices records affichés par des sociétés énergétiques comme le propriétaire de British Gas, Centrica, ont déclenché un tollé public et des accusations selon lesquelles les fournisseurs profitent de la crise.

“Nos politiciens et les sociétés pétrolières et gazières ont conçu un système énergétique qui ne fait que canaliser l’argent et les profits vers le haut, quel que soit le coût humain”, a déclaré un porte-parole de Don’t Pay, ajoutant que les bénéfices records des sociétés énergétiques sont inacceptables.

« Si le gouvernement et les compagnies énergétiques refusent d’agir, les travailleurs ordinaires le feront. Ensemble, nous appliquerons collectivement un prix équitable et le gouvernement et les géants du pétrole et du gaz devront régler le problème entre eux.