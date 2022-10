747 règne une fois de plus en tant que champion de la semaine Fat Bear du parc de l’Alaska – Kelowna Capital News

C’est officiel : le parc national de Katmai a couronné son gros ours 2022.

Le parc national de l’Alaska accueille une tranche de vote annuelle très populaire dans le cadre de la Fat Bear Week, basée sur des images capturées par des caméras de la nature et des photos de divers gros prétendants à quatre pattes.

Le parc, qui comprend la rivière Brooks, abrite certains des plus grands ours bruns de la planète.

Le champion de cette année est un ours connu des responsables du parc sous le nom de 747. L’ours, nommé à juste titre d’après un gros porteur, a également été jugé vainqueur en 2020.

“Dans le monde des ours, la graisse est en forme et ces gros prétendants ont travaillé sans relâche pour accumuler les kilos nécessaires à la survie”, a écrit le parc sur les réseaux sociaux tout en annonçant le vainqueur couronné mercredi 12 octobre.

Le concours en ligne de cette année a recueilli plus d’un million de votes, marquant un nouveau record pour le parc et “beaucoup d’amour pour ces ours gras et tabuleux florissants !”

Cependant, la Fat Bear Week ne s’est pas déroulée sans scandale, le parc alléguant que quelqu’un avait spammé les sondages avec de faux votes lors de la demi-finale qui avait opposé 747 au concurrent 435. Heureusement, les responsables du parc ont pu supprimer le soutien frauduleux et déplacer 747 dans les finales.

🚨🚨🚨SCANDALE DE LA FAT BEAR WEEK🚨🚨🚨 Comme les ours se bourrent le visage de poisson, notre urne aussi a été bourrée. — Parc national de Katmai (@KatmaiNPS) 10 octobre 2022

Les ours commencent à se préparer à l’hibernation en octobre, mangeant plus de 90 livres de nourriture par jour. Cela conduit à un certain gonflement à plus de 1 000 livres de poids avant de frapper la sieste pendant l’hiver.

