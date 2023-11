7,3 mois sans alcool permettent au cerveau de réparer les dommages causés par une consommation excessive d’alcool, selon une étude : ScienceAlert

Nouvelle encourageante pour les personnes qui se remettent d’un trouble lié à la consommation d’alcool, de nouvelles recherches démontrent la rapidité avec laquelle le cerveau peut réparer sa structure une fois la consommation d’alcool arrêtée.

Gens avec trouble lié à la consommation d’alcool (AUD) ont tendance à avoir un amincissement dans les régions de leur cortex; la couche externe ridée du cerveau, essentielle à de nombreuses fonctions cognitives d’ordre supérieur. L’étude américaine a révélé que ceux qui arrêtent de boire gagnent en épaisseur corticale au fil du temps, plus rapidement au cours du premier mois et pendant 7,3 mois, après quoi l’épaisseur est comparable à celle de ceux sans AUD.

Recherche précédente a montré que certaines régions peuvent se rétablir lorsqu’une personne arrête de boire, mais il n’est pas clair dans quelle mesure ni à quelle vitesse la guérison se produit.

“Les quelques études longitudinales portant sur les changements d’épaisseur corticale pendant l’abstinence se limitent au premier mois de sobriété”, écrit l’équipe, dirigée par le psychiatre et spécialiste du comportement Timothy Durazzo de l’Université de Stanford.

“Cependant, l’étendue de la récupération de l’épaisseur corticale régionale sur une période d’abstinence prolongée (par exemple supérieure à 6 mois) est inconnue.”

Environ 16 millions de personnes aux États-Unis souffrent d’AUD. C’est un majeur problème de santé publiqueet comprendre ce trouble complexe est important pour le traitement, la prévention et la réduction de la stigmatisation.

Les altérations de la structure et du fonctionnement du cerveau lors d’une consommation chronique d’alcool peuvent rendre difficile l’arrêt de la consommation d’alcool, malgré les meilleures intentions du monde. Par exemple, le cortex préfrontal – un domaine impliqué dans la planification et la prise de décision – peut devenir moins actif, ce qui rend plus difficile pour les personnes atteintes d’AUD de prendre des décisions saines.

Durazzo et ses collègues ont également examiné comment certains problèmes de santé, antécédents de tabagisme, problèmes psychiatriques et troubles liés à l’usage de substances affectent les modifications à long terme de l’épaisseur corticale chez les personnes en convalescence après une AUD.

Au total, 88 personnes atteintes d’AUD ont participé à l’étude, subissant des scintigraphies cérébrales après environ 1 semaine, 1 mois et 7,3 mois d’abstinence. Certains participants se sont joints au bout d’un mois, ce qui signifie que 23 personnes n’ont pas subi d’analyse au bout d’une semaine, et seulement 40 sur un total de 88 ont continué à s’abstenir de consommer de l’alcool pendant toute la période.

Ils ont également examiné 45 personnes qui n’avaient jamais eu d’AUD, mesurant leur épaisseur corticale au départ et à nouveau environ 9 mois plus tard pour confirmer que les zones mesurées restaient les mêmes.

Un type de imagerie par résonance magnétique (IRM), particulièrement utile pour obtenir des images claires de la structure interne du corps, a été utilisée pour observer le cerveau des participants. Les chercheurs ont enregistré l’épaisseur corticale de 34 régions, en faisant la moyenne des mesures dans les hémisphères gauche et droit du cerveau.

La récupération de l’épaisseur chez les personnes atteintes d’AUD après 7,3 mois sans alcool était assez répandue. Il suffisait d’être statistiquement significatif dans 25 des 34 régions, et 24 d’entre elles étaient considérées comme statistiquement équivalentes en épaisseur à celles des témoins.

Les 34 régions corticales examinées par Durazzo et son équipe ont constaté un taux de changement d’épaisseur plus rapide chez les participants AUD d’une semaine à un mois après avoir arrêté de fumer, plutôt que d’un mois à 7,3 mois.

L’épaississement cortical s’est produit plus lentement dans certaines parties du cerveau des personnes atteintes d’AUD qui souffraient également d’hypertension artérielle ou d’hypercholestérolémie. La même chose était vraie pour les personnes atteintes d’AUD qui fumaient actuellement.

Aucune relation significative n’a été trouvée entre les modifications de l’épaisseur corticale et la toxicomanie actuelle (y compris les drogues autres que l’alcool), les troubles psychiatriques ou le tabagisme antérieur. Ainsi, arrêter de fumer pourrait également contribuer à la récupération de l’épaisseur corticale.

Ces résultats encouragent et permettent une nouvelle compréhension de la récupération cérébrale après l’arrêt de l’alcool, bien qu’en raison de la petite taille de l’échantillon et du manque de diversité, ils ne soient peut-être pas généralisables. Il est également important de noter que ces résultats n’indiquent pas si les changements ont eu un effet sur la fonction cérébrale.

“Des études longitudinales plus vastes sont nécessaires pour examiner les corrélats neurocognitifs et psychosociaux de la récupération de l’épaisseur corticale au cours d’une abstinence soutenue dans l’AUD”, l’équipe écrit.

Les auteurs soulignent également que des variables qu’ils n’ont pas prises en compte, telles que la génétique, l’activité physique et la santé hépatique et pulmonaire, auraient pu affecter leurs résultats.

“Ces données fournissent des informations cliniquement pertinentes sur les effets bénéfiques d’une sobriété soutenue sur la morphologie du cerveau humain”, affirment les auteurs. conclure“et renforce les effets adaptatifs de la récupération basée sur l’abstinence en AUD.”

L’étude a été publiée dans Alcool.