72-Inch Break Triggers NJ Water Emergency; Doline avale une voiture, avis d’ébullition émis

Une rupture de conduite d’eau de 72 pouces fait des ravages dans la plus grande ville du New Jersey et dans les communautés voisines mardi, les hôpitaux étant obligés de détourner certains patients à haut risque et le Newark Board of Education déclarant une urgence d’eau à l’échelle de la ville alors que les équipages répondent à un véhicule submergé dans un gouffre, selon les responsables.

Le tuyau s’est rompu à Branch Brook Park, à la frontière de Newark et de Belleville voisine, vers 8 heures du matin, a déclaré Anthony Iacono, directeur du canton de Belleville. Cela a conduit à une certaine confusion initiale sur l’origine de la rupture. À 9 h 15, il n’était toujours pas clair combien de conduites d’eau distinctes pourraient être touchées ou combien de ruptures il pourrait y avoir.

Il semble qu’il y en ait eu deux – le problème principal dans le parc Branch Brook sur la rue Mill et une pause secondaire sur la rue Joralemon, également à Belleville, ont déclaré les pompiers. Les pompiers travaillaient pour fournir de la pression.

L’intégralité de Belleville était sans eau ou avait une basse pression et la majeure partie de Newark – en particulier les quartiers nord, ouest, sud et central, était aux prises de la même manière, selon les responsables. Un avis d’ébullition de l’eau est en vigueur pour les deux communautés, et Newark dit qu’il fera du porte-à-porte pour distribuer de l’eau. Plusieurs hôpitaux sont concernés. Certains détournaient des patients ou de l’eau ou les deux.

Images fourni par le maire de Belleville montrait un pneu de véhicule sortant d’une eau boueuse. Il n’était pas clair s’il était occupé au moment de l’inondation ou si la personne devait être secourue.

“Avec beaucoup de prudence, nous conseillons aux résidents touchés par la rupture de la conduite principale de faire bouillir l’eau du robinet jusqu’à nouvel ordre. Voir les messages précédents pour plus d’informations”, ont écrit les responsables de Belleville sur Facebook.

Les services des eaux de Belleville et de Newark s’efforcent de contenir le problème, ont déclaré des responsables. Le Bureau de gestion des urgences de Newark demande aux villes voisines de l’aider à fournir des camions-citernes pendant que des réparations sont en cours.

Avec une grande majorité de la zone complètement hors d’eau ou subissant une basse pression, le Newark Board of Education a déclaré une “urgence d’eau dans toute la ville” et a annulé tous les programmes après l’école d’été pour la journée.

L’hélico 4 a montré une accumulation d’eau près d’un pont sur Branch Brook Park Drive alors que les sauvegardes de véhicules commençaient à se développer vers 8 h 15. Une rivière longe la route, mais elle n’est pas censée ressembler à ce qu’elle était mardi.

On a vu de l’eau jaillir de ce qui semblait être un trou béant au milieu de la route.

À un court trajet aérien, des gens ont été vus debout dans l’eau haute de la cheville au genou à Belleville près de Mill Street, où la rupture s’est produite. Il n’était pas clair quand les responsables s’attendaient à avoir un calendrier pour une restauration complète ou même s’ils avaient isolé et contenu le problème en milieu de matinée.

Newark est desservie par deux réservoirs en amont, bien qu’il ne soit pas clair s’ils desservent la ville par des conduites d’eau séparées.

L’enquête est en cours.