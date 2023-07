72 Hoorain Movie Review : La vedette de Pavan Malhotra n’est pas moralisatrice ; met en lumière les sombres réalités de l’extrémisme et du terrorisme

Au milieu de beaucoup de discussions sur le Jihad et le terrorisme et les controverses courtisées, 72 heures est sorti dans les salles de cinéma. Le Pandit d’Ashoke-film produit 72 Hoorain a été le sujet de conversation de la ville pendant des jours. De l’absence de certificat de censure pour la bande-annonce au contexte du film, tout a été largement évoqué. Cet article est une critique de 72 Hourra.

Film: 72 heures

Durée : 80 minutes

Jeter: Pavan Malhotra, Aamir Bashir, Saru Maini, Rasheed Naz, Ashok Pathak et Namrata Dixit

Directeur: Sanjay Puran Singh Chauhan

Quand regarder : à partir du 7 juillet

Où regarder: Cinémas

Classement IANS : ****

L'Inde est l'un de ces pays au monde qui est parmi les pires victimes du terrorisme propagé au nom de la religion. Et tout le monde sait à quel point le fanatisme religieux est utilisé pour brûler le tissu social du pays.

Il y a eu des films qui montrent à quel point le terrorisme a un impact profond sur notre vie quotidienne, mais il n’y a pratiquement aucun film qui remette en question avec audace la pratique du lavage de cerveau des jeunes pour qu’ils deviennent des terroristes et tuent des innocents au nom de la religion. ’72 Hoorain’ du réalisateur Sanjay Puran Singh Chauhan expose le sale jeu pour inciter les gens à devenir des terroristes et à les transformer en machines à tuer.

La meilleure partie du film est qu’il ne prêche pas pour transmettre son message et pointe directement du doigt les auteurs de ces syndicats terroristes et met à nu leur programme fanatique.

L’histoire brillante d’Anil Pandey et la mise en scène percutante de Sanjay Puran Singh Chauhan sont les points forts de cette saga inhabituelle. Profondément imprégnée des sombres réalités du fanatisme religieux et du terrorisme, l’histoire du film est si captivante que le public restera accroché aux écrans jusqu’à la fin.

Notamment, le film ne pointe du doigt aucune communauté en particulier ou n’accuse la communauté entière pour l’acte de quelques terroristes redoutés.

Le film montre comment l’acte de terrorisme est profondément lié aux sermons religieux qui sont utilisés à mauvais escient par des terroristes redoutés pour laver le cerveau d’innocents et les transformer en machines à tuer.

Le fait est que nous avons longtemps ignoré l’impact profond de tels actes de terrorisme perpétrés au nom de la religion. Cela a rendu les terroristes plus effrontés dans leurs attaques et maintenant ils ne réfléchissent plus à deux fois avant de tuer des gens.

Le film excelle dans tous les départements – de l’histoire au scénario, en passant par les dialogues, la réalisation, la cinématographie et le montage. En regardant le film, vous avez l’impression que vous ne regardez pas un drame se dérouler à l’écran, mais que vous regardez les horribles actes de terrorisme se dérouler en direct et vous secouer de l’intérieur.

Jouant les rôles de porte-drapeaux du terrorisme dans le film, Pavan Malhotra et Aamir Bashir ont fait un travail louable et apportent beaucoup de conviction à leurs rôles. Peu importe combien vous louez ces deux brillants acteurs, cela ne suffira pas. Les autres acteurs ont également rendu justice à leurs rôles dans le film. Le casting brillant et juste mérite d’être salué.

Le public est câblé pour regarder des films pour se divertir. Par conséquent, il est d’autant plus nécessaire que ce public regarde également ce film, car il expose brillamment le lien entre religion et terrorisme et place le débat sur le fanatisme religieux sur le devant de la scène.