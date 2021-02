72 heures avant le départ: l’envoyée de l’UE au Venezuela a demandé de faire ses valises après que Bruxelles ait imposé de nouvelles sanctions pour les élections et les violations des droits

La chef de la délégation de l’UE au Venezuela a été informée qu’elle n’avait que 72 heures pour partir après avoir été expulsée par Caracas en réponse à l’extension par Bruxelles de ses sanctions contre les responsables vénézuéliens pour «atteinte à la démocratie».

L’Assemblée nationale du Venezuela a voté plus tôt cette semaine l’expulsion de l’envoyée de l’UE Isabel Brilhante Pedrosa et a demandé au président Nicolas Maduro de déclarer sa persona non grata.

«Elle a eu 72 heures pour quitter le territoire vénézuélien» Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, a déclaré mercredi aux journalistes.

En réponse à cette décision, un porte-parole du chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a déclaré que le bloc « Regrette profondément cette décision, qui ne fera que conduire à un nouvel isolement international du Venezuela », et appelle à son renversement.

Aussi sur rt.com Les législateurs vénézuéliens soutiennent l’expulsion de l’ambassadeur de l’UE après que Bruxelles a imposé des sanctions aux responsables de Caracas

« Le Venezuela ne surmontera sa crise actuelle que par la négociation et le dialogue, auxquels l’UE est pleinement attachée mais que cette décision mine directement », elle a ajouté.

Lundi, le bloc a cité des violations des droits de l’homme et «Actes et décisions portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit» comme il a annoncé des sanctions contre 19 responsables vénézuéliens, portant à 55 le nombre total de personnes touchées par le gel des avoirs et les interdictions de voyager.

L’UE, les États-Unis et certains pays d’Amérique du Sud ne reconnaissent pas les élections de décembre 2020 au Venezuela, qui ont vu Maduro prendre le contrôle majoritaire du Parlement.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!