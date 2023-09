717 Credit Union a un nouveau directeur général | Actualités, Sports, Emplois

WARREN — Gary Soukenik, directeur général de 717 Credit Union depuis plus de quatre décennies, démissionnera le mois prochain, a annoncé mardi l’institution financière en compagnie de l’homme qui héritera de ce poste.

John Demmler, originaire de Logan près de Hocking Hills, prendra ses fonctions de président-directeur général le 1er novembre. Cependant, Soukenik prévoit de rester à bord à titre consultatif pendant une période de transition pendant que Demmler « prend ses fonctions » à ce poste, indique un communiqué.

« J’ai eu l’honneur de servir les membres du 717 pendant 46 ans », a déclaré Soukenik. « Je ne voudrais pas partir sans savoir que nos membres et notre personnel étaient entre de bonnes mains. John travaillera bien avec le reste de notre équipe de direction pour garantir que notre service à nos membres et notre engagement envers les communautés que nous servons sont sans égal.

Demmler a débuté sa carrière dans le secteur des services financiers il y a près de 25 ans. Il reviendra dans l’Ohio après avoir quitté Austin, au Texas, où il a occupé le poste de directeur des prêts et de vice-président principal de la stratégie d’entreprise chez A+ Federal Credit Union, une institution financière plus grande que 717 avec environ 2,7 milliards de dollars d’actifs.

Il a été sélectionné à la suite d’une recherche nationale effectuée par un tiers pour trouver un remplaçant à Soukenik. La recherche a donné lieu à plus de 1 000 demandes.

« Notre objectif principal était de continuer à bâtir sur l’incroyable succès qu’a laissé Gary Soukenik », a déclaré Paul Marshall, président du conseil d’administration de 717, dans un communiqué. « Cela signifiait mener une recherche à l’échelle nationale pour nous assurer que nous trouvions quelqu’un qui soutiendrait une mission et une culture fondées sur le respect mutuel et qui s’engagerait envers nos membres, notre personnel et les communautés que nous servons. Nous avons trouvé cela chez John Demmler.

En plus de diriger toutes les initiatives de prêt chez A+ Federal, Demmler était responsable de l’élaboration et de l’exécution du plan stratégique de la coopérative de crédit, toutes les initiatives étant orientées vers une mission de construction de communautés plus fortes, indique le communiqué.

Demmler a déclaré : « 717 est une coopérative de crédit très solide avec une longue et fière histoire. Je suis ravi de travailler avec le personnel et le conseil d’administration de 717 pour continuer à bâtir sur un héritage de personnes aidant les gens en mettant l’accent sur l’inclusion financière et le développement économique.

Pendant que Soukenik était PDG, l’actif de la coopérative de crédit est passé de 39 millions de dollars à 1,6 milliard de dollars. Il dessert désormais plus de 110 000 membres – dépassant la barre des 100 000 membres en 2021 – dans six comtés du nord-est de l’Ohio, dont Trumbull, Mahoning et Columbiana.

En outre, 717 a remporté un certain nombre de prix et de distinctions, la classant parmi les coopératives de crédit les plus grandes et les plus saines des États-Unis, notamment pour 2023 et 2022, en étant nommée sur la liste Forbes des meilleures coopératives de crédit de chaque État.

Cette année, 717 était l’une des quatre des 241 coopératives de crédit de l’Ohio à remporter cet honneur, décerné chaque année à seulement 3 % des coopératives de crédit à travers le pays.

717, dont le siège est à Warren, compte 13 succursales : six dans le comté de Trumbull, quatre dans le comté de Mahoning, deux dans le comté de Portage et une dans le comté de Stark. Les personnes qui vivent dans ces comtés, ainsi que dans les comtés de Columbiana et Portage, peuvent devenir membres.







