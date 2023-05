716 employés touchés et l’application Chine abandonnée

LinkedIn, la plate-forme de réseautage social d’entreprise populaire détenue par Microsoft supprimera son application d’emploi spécifique à la Chine, InCareer, et licenciera 716 employés dans le monde, a annoncé la société dans un communiqué. message aux employés.

Cette décision, annoncée lundi, affectera environ 3,5 % des quelque 19 000 employés de LinkedIn dans le monde. LinkedIn lancé InCareer en décembre 2021 après la suppression de son produit LinkedIn localisé en Chine.

« Bien qu’InCareer ait connu un certain succès au cours de l’année écoulée grâce à notre solide équipe basée en Chine, elle a également rencontré une concurrence féroce et un climat macroéconomique difficile », a déclaré le PDG de LinkedIn, Ryan Roslansky, dans le message.

Les actions de la société mère Microsoft étaient en grande partie stables dans les échanges de précommercialisation mardi. Au troisième trimestre 2023, les revenus de LinkedIn ont augmenté de 8 % d’une année sur l’autre pour atteindre 3,7 milliards de dollars, selon les résultats de Microsoft rapport et SEC trimestriel dépôt.

InCareer supprimera toutes les données des utilisateurs d’ici le 9 août, selon LinkedIn aider page.

LinkedIn continuera à exploiter ses activités d’apprentissage, de marketing et de talents en Chine. Mais Roslansky a signalé que la société continuerait à « gérer les dépenses » au cours de l’année à venir, suggérant que de nouvelles réductions de coûts ou des licenciements pourraient être sur la table.

La Chine est un marché fertile pour les entreprises technologiques basées aux États-Unis, qui se bousculent souvent avec des concurrents locaux pour conquérir des parts de marché. Le nombre total d’utilisateurs d’InCareer et de LinkedIn en Chine était de plus de 57 millions, selon InCareer page. En comparaison, le concurrent national Zhaopin revendiquait plus de 320 millions d’utilisateurs professionnels et d’utilisateurs d’entreprise allant de Baidu aux agences gouvernementales chinoises.