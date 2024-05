7,1 millions de cas – Deseret News

En 2022, 7,1 millions d’enfants – environ 1 sur 9 – avaient reçu un diagnostic de trouble de déficit de l’attention/hyperactivité, selon une nouvelle étude des Centers for Disease Control and Prevention. étude. Environ 1 million d’entre eux ont reçu leur diagnostic depuis 2016, date à laquelle la précédente estimation nationale la plus récente a été réalisée.

Les chiffres sont basés sur les données de l’Enquête nationale 2022 sur la santé des enfants portant sur 45 000 enfants âgés de 3 à 17 ans, et l’étude a été publiée dans le Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology. Les chercheurs ont également examiné la gravité, la présence de troubles concomitants et les traitements, notamment les médicaments et la thérapie comportementale.

Les chiffres mis à jour arrivent à un moment où la Food and Drug Administration des États-Unis affirme que l’Adderall, l’un des traitements les plus prescrits pour le TDAH, est en pénurie dans tout le pays et que la situation ne devrait pas s’améliorer avant la fin de l’année. Selon le Déclaration de la FDA« La FDA est en communication fréquente avec tous les fabricants de sels mixtes d’amphétamine, et l’une de ces sociétés, Teva, connaît des retards de fabrication intermittents et continus. D’autres fabricants continuent de produire des mélanges de sels d’amphétamine, mais l’offre n’est pas suffisante pour continuer à répondre à la demande du marché américain par l’intermédiaire de ces producteurs.

Selon le rapport de prévalence du CDC, alors que 7,1 millions d’enfants ont déjà reçu un diagnostic de TDAH, 6,5 millions d’entre eux en souffrent actuellement. Parmi les personnes atteintes de TDAH, le rapport indique que près de 42 % souffraient de TDAH léger, 45 % étaient classées comme modérées et pas tout à fait 13 % souffraient de TDAH sévère. Un peu moins de 78 % souffraient « d’au moins un trouble concomitant ». Environ la moitié des enfants atteints de TDAH prennent des médicaments pour cette maladie et un peu plus de 44 % ont reçu un traitement comportemental au cours de l’année écoulée. Le rapport note également que 3 enfants sur 10 atteints de TDAH ne sont pas traités pour ce problème.

Les auteurs de l’étude du CDC écrivent que les données « peuvent être utilisées par les décideurs politiques, les agences gouvernementales, les systèmes de santé, les praticiens de la santé publique et d’autres partenaires pour planifier les besoins des enfants atteints de TDAH ».

À propos du TDAH

Le CDC affirme que le TDAH est l’un des troubles neurodéveloppementaux les plus courants chez les enfants et que les symptômes durent souvent jusqu’à l’âge adulte. Ils se présentent le plus souvent comme inattentifs ou hyperactifs-impulsifs. Certaines personnes ont les deux.

L’étude note que les personnes atteintes de TDAH complexe peuvent également souffrir de troubles mentaux, comportementaux et développementaux, en plus du TDAH. Et ils ajoutent que les personnes ayant reçu un diagnostic de TDAH « sont plus susceptibles de connaître de mauvais résultats en matière de santé, comme l’obésité, les maladies chroniques et les blessures accidentelles, et ont également recours davantage aux soins de santé que leurs pairs sans TDAH ».

Selon Actualités médicales aujourd’hui, « Le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), également appelé trouble déficitaire de l’attention (TDA), est l’une des affections infantiles les plus courantes qui impliquent des symptômes comportementaux tels que l’inattention, l’hyperactivité et l’impulsivité. Bien que la maladie puisse apparaître pendant l’enfance, elle peut persister jusqu’à l’adolescence et à l’âge adulte. Les signes du TDAH comprennent une capacité d’attention courte ou une distraction facile, de l’agitation, une agitation ou une hyperactivité constante et un caractère impulsif. Le TDAH peut être difficile à diagnostiquer et encore plus difficile à comprendre.

Les scientifiques de Cambridge pensent que les enfants qui ont du mal à réguler leurs émotions – parfois perçues comme de la dépression, de l’anxiété et des crises de colère – pourraient présenter un symptôme central du TDAH. Leur étude, qui vient d’être publiée dans Santé mentale naturelleont découvert qu’environ la moitié des enfants atteints de TDAH présentaient une certaine dérégulation émotionnelle, mais que le Ritalin, qui est couramment prescrit pour le TDAH, ne traite pas bien ce symptôme, ont-ils rapporté dans une étude. communiqué de presse.

Traiter le TDAH

Le traitement du TDAH est très spécifique, selon l’étude du CDC, qui indique que les médicaments sont les plus courants. La formation des parents à la thérapie comportementale est le traitement de première intention privilégié chez les enfants de moins de 6 ans, tandis que pour ceux de 6 à 11 ans, une thérapie médicamenteuse et comportementale combinée est recommandée. Les médicaments sont recommandés pour les adolescents de 12 à 17 ans, ainsi que les interventions comportementales si elles sont disponibles. De plus, « la gestion comportementale de classe, les interventions comportementales par les pairs et la formation organisationnelle ont démontré une efficacité bien établie ».

On ne sait pas si les cas augmentent ou si les experts parviennent à mieux diagnostiquer la maladie. Mais l’auteur principal de l’étude, Melissa Danielson, statisticienne du CDC, estime que davantage de médecins, de parents, d’enseignants et même d’enfants connaissent les symptômes. « Il y a davantage de prestataires qui sont à l’aise pour poser ces diagnostics et traiter le TDAH, ce qui peut permettre aux enfants d’être aidés par différents médicaments, une thérapie comportementale ou des services scolaires », a-t-elle déclaré. Actualités NBC. « Donc, comme il y a plus de possibilités d’aider ces enfants, je pense qu’il y a plus d’incitation à obtenir ce type de diagnostic. »