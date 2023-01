71 de nos faits préférés de 2022

Mars

13. Les historiens ont dit que la célébration du carnaval de Rio de Janeiro en 1919, après que la grippe espagnole ait ravagé une grande partie du monde, a conduit à de nombreuses caractéristiques du carnaval d’aujourd’hui, y compris le baiser occasionnel d’un étranger.

En paillettes et justaucorps, ils ont pris position : le carnaval doit continuer

14. Au cours de la dernière décennie, la Californie a ajouté un peu plus de trois fois plus de personnes que d’unités de logement, faisant grimper le prix médian de son logement à plus de 800 000 $, soit plus du double du chiffre national.

Les législateurs trouvent le moyen de laisser l’UC Berkeley augmenter ses inscriptions

15. La plupart des thermostats des immeubles de bureaux suivent un modèle développé dans les années 1960 qui prend en compte, entre autres facteurs, le taux métabolique au repos d’un homme de 40 ans pesant 154 livres.

Une expérience de deux ans et 50 millions de personnes pour changer notre façon de travailler

16. Après avoir reçu l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle en 1962, Rita Moreno a prononcé l’un des discours de remerciement les plus courts de l’histoire des Oscars : « Je n’arrive pas à y croire ! Seigneur! Je vous laisse avec ça.

Retour aux Oscars : quand Rita Moreno est entrée dans l’histoire et n’a remercié personne

17. Si les étoiles dans le ciel nocturne scintillent, c’est un signe de turbulence atmosphérique.

Comment repérer les astéroïdes

18. L’Horloge du Long Maintenant, une énorme horloge mécanique en cours de construction à l’intérieur d’une montagne de 6 000 pieds dans le sud du Texas, est conçue pour garder l’heure sans intervention humaine pendant 10 000 ans.

Ce que le prophète de la Silicon Valley voit à l’horizon

19. Dans l’histoire des prisons américaines, personne n’a été détenu à l’isolement plus longtemps que trois hommes noirs, connus sous le nom d’Angola Three, qui ont passé plus de quatre décennies en isolement au pénitencier d’Angola en Louisiane.