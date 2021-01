Alors que la vieillesse est associée à la détente et au repos dans la vie, certaines personnes âgées évitent les stéréotypes et déroutent le monde avec leur routine de remise en forme. Un tel exemple récent est Rudy Kandlub, un homme de 71 ans qui a établi quatre records du monde en une seule journée aux championnats nord-américains de l’USPA à San Diego en novembre 2020.

Il a réussi un soulevé de terre impressionnant de 234 kg, un squat de 195 kg, un banc pressé de 303 kg pour remporter quatre records du monde aux championnats nord-américains de l’USPA.

Kandlub s’est rendu sur Instagram pour partager les nouvelles avec le monde. Il a partagé les vidéos du championnat sur sa poignée et a écrit qu’il avait passé une bonne journée aux championnats nord-américains testés sur les drogues de l’USPA à San Diego. Il a également remercié ses entraîneurs et partenaires d’entraînement.

Dans la section des commentaires, les gens le félicitent pour la réalisation. Le message est rempli de message de félicitations tandis que certaines personnes l’appellent leur héros. Sa détermination et son travail acharné à l’âge de 71 ans sont de plus en plus appréciés et beaucoup se demandent quel est son secret.

Les internautes l’appellent une inspiration et des objectifs de fitness. Selon l’International Powerlifting League, il a soulevé 567 kg en une journée pour remporter un quatrième record du monde dans sa catégorie de poids.

Le parcours de remise en forme de Kadlub a commencé à l’âge de 55 ans et a travaillé dur pour devenir un powerlifter professionnel. Aujourd’hui âgé de 71 ans, il a empoché plusieurs titres et disques à son nom.

Un autre enfant merveilleux, Rory van Ulft, était devenu célèbre en décembre 2020 lorsqu’elle a été nommée « la plus forte de 7 ans ». Originaire du Canada, Rory est en troisième année à l’école et peut soulever 80 kg, arracher 32 kg et nettoyer et secouer 42 kg. Le soulevé de terre est généralement associé à des gymnastes adultes ayant suffisamment de force pour pouvoir soulever des poids aussi lourds. Elle peut également squatter 61 kg.

Selon les rapports de presse, elle avait commencé sa formation de poids après son cinquième anniversaire, il y a deux ans. Rory a été couronné champion national américain d’haltérophilie des moins de 11 ans et des moins de 13 ans dans la catégorie des 30 kg en décembre.

Après un régime strict et un programme d’entraînement, son père avait déclaré que sa sécurité était sa priorité absolue et qu’un médecin lui était assigné pour s’assurer qu’elle était en sécurité tout au long de l’entraînement intensif.

Malgré sa musculation plus de neuf heures par semaine, quatre heures pour le deadlifting, Rory se considère comme une gymnaste.