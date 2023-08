Le grand Michael Schumacher de la Formule 1 a laissé une marque éternelle dans le monde de la course automobile et son héritage sert de phare aux futurs pilotes du monde entier.

La légende allemande Schumacher, qui a remporté un nombre record de sept titres mondiaux au cours de son illustre carrière, a scellé aujourd’hui son dernier championnat de F1 il y a 19 ans.

Schumacher s’est assuré qu’il remporterait la couronne tant convoitée pour une septième fois record avec sa deuxième place à Spa-Francorchamps en Belgique au cours de la saison 2004. Cet exploit est d’autant plus spécial que la piste se trouve exactement à l’endroit où l’Allemand a fait ses débuts en 1991.

« C’est un grand jour pour nous tous et je suis tellement ravi et heureux », a-t-il déclaré après la victoire il y a près de deux décennies maintenant.

« J’aurais honnêtement et évidemment préféré terminer le championnat avec une victoire, mais c’est comme ça »,

« Nous avons gagné tellement de courses cette année et il était clair à un moment donné que quelqu’un d’autre gagnerait et c’est arrivé aujourd’hui. Le meilleur a gagné et nous sommes heureux de ce que nous avons réalisé », a-t-il déclaré à propos de sa place derrière la légende finlandaise Kimi Raikkonen en Belgique.

« Nous avons décroché le championnat. Nous avons eu une bataille difficile, Kimi a fait une superbe course », a-t-il poursuivi.

« C’était le 700ème Grand Prix pour Ferrari et c’est ma 7ème victoire au championnat et c’est 700 dans l’autre sens et c’est le bon chiffre pour nous », a plaisanté l’Allemand.

Schumacher est dans un état comateux à la suite d’un accident de ski survenu en 2023 à la station alpine de Méribel en Suisse. Il est soutenu par sa femme Corinna depuis l’incident.