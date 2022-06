70 % des retraités auraient aimé avoir commencé à épargner plus tôt pour leur retraite

Le plus grand conseil que les personnes à la retraite donneraient à leurs jeunes est simple : commencez à épargner plus tôt pour la fin de votre carrière.

Environ 70 % des retraités ont déclaré que changer leurs habitudes pour épargner ou investir plus et plus tôt est le meilleur conseil qu’ils donneraient à eux-mêmes, selon l’enquête sur la préparation à la retraite de l’Employee Benefit Research Institute.

Le rapport a interrogé plus de 1 100 Américains âgés de 55 ans et plus avec au moins 50 000 $ d’actifs financiers en avril et mai de cette année.

“C’est quelque chose que nous entendons tout le temps”, a déclaré Shweta Lawande, planificatrice financière certifiée et conseillère principale chez Francis Financial, une société basée à New York.

De plus, environ la moitié des répondants ont dit qu’ils auraient aimé avoir fait certains changements plus tôt pour améliorer leur situation financière actuelle. Cela comprenait être plus agressif avec leurs investissements, dépenser moins, épargner plus et travailler avec un conseiller financier pour avoir un plan solide pour la retraite.