70 % des élèves des écoles publiques de Washington ont désormais accès à des repas gratuits

Cet article a été initialement publié dans Norme de l’État de Washington.

Près de 800 000 enfants bénéficient de repas gratuits à l’école après que le législateur a élargi l’accès – mais l’État devra trouver plus d’argent s’il veut poursuivre le programme.

C’est ce que révèle le Bureau du surintendant de l’instruction publique, qui a annoncé mardi que 70 % des enfants de Washington ont désormais accès à des repas scolaires sans frais pour les étudiants ou les familles.

Mais l’État a sous-estimé le nombre d’étudiants qui participeraient, ce qui a conduit le surintendant Chris Reykdal à demander 17,6 millions de dollars supplémentaires par an dans le cycle budgétaire 2025-2027 continuer à nourrir autant d’enfants.

Recevez des histoires comme celles-ci directement dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous à la newsletter du 74

La demande du bureau indique que l’écart de financement peut également être attribué à des ajustements dans le montant que le gouvernement fédéral rembourse pour son programme de repas gratuits et à une augmentation du nombre d’étudiants qui satisfont aux exigences de revenu. Environ 50,1 % des étudiants sont désignés comme ayant un faible revenu cette année, contre 46,8 % pour l’année scolaire 2019-2020.

« Alors que nous luttons tous contre la hausse de l’inflation et le resserrement de nos budgets, ces programmes apportent une aide financière indispensable aux familles de tout l’État », a déclaré Reykdal.

Les étudiants affamés sont plus susceptibles d’avoir des problèmes d’attention et de comportement, d’être confrontés à des difficultés scolaires et de développer de mauvaises habitudes alimentaires.

Le Parlement a progressivement augmenté le programme de repas scolaires gratuits à Washington au cours des quatre dernières années, un effort dirigé par le représentant de l’État Marcus Riccelli, D-Spokane.

Sous Riccelli Projet de loi parlementaire 1238adoptée en 2023, si au moins 40 % de la population d’une école était éligible au programme fédéral de repas gratuits et réduits, l’école devait alors fournir les repas gratuitement à tout élève qui demande un petit-déjeuner, un déjeuner ou les deux. Les nouvelles règles sont entrées en vigueur au cours de l’année scolaire 2023-2024.

À partir de l’année scolaire en cours, le programme s’est étendu aux écoles où au moins 30 % de la population est éligible au programme fédéral de repas.

Selon le Bureau du surintendant de l’instruction publique, le nombre de déjeuners servis dans les écoles de Washington appliquant le nouveau programme de repas gratuits a augmenté de 32 % par rapport à l’année précédente, et le nombre de petits déjeuners servis a augmenté de 50 %.

Au cours de l’année scolaire 2024-2025, 1 523 écoles servent des repas gratuits à tous les élèves qui en ont fait la demande, contre 1 269 pour l’année scolaire 2023-2024.

Riccelli a tenté de faire adopter un projet de loi sur la gratuité universelle des repas scolaires lors de la session législative 2024mais l’État a déterminé que cela coûterait trop cher, soit environ 115 millions de dollars par an, a déclaré Riccelli au Standard en février.

Norme de l’État de Washington fait partie de States Newsroom, un réseau d’information à but non lucratif soutenu par des subventions et une coalition de donateurs en tant qu’organisme de bienfaisance public 501c(3). Washington State Standard maintient son indépendance éditoriale. Contactez le rédacteur en chef Bill Lucia pour toute question : [email protected]. Suivez la norme de l’État de Washington sur Facebook et X.