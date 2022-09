70 % des Chiliens au Canada appuient le projet de constitution, alors que la majorité au Chili vote pour le rejeter

Alors que les électeurs chiliens ont clairement indiqué dimanche qu’ils ne soutenaient pas la constitution qui a été proposée pour remplacer le document de l’ère de la dictature dont le pays dispose actuellement, les Chiliens au Canada ont massivement voté en faveur du projet.

“Je suis triste mais les résultats ont été accablants”, a déclaré dimanche soir Sebastian Ried, un Chilien qui vit à Hamilton et a voté au référendum depuis le Canada.

Avec 99% des votes comptés, le camp du rejet a obtenu 61,9% de soutien contre 38,1% pour l’approbation. Contrairement aux élections récentes, le vote était obligatoire.

Pendant ce temps, les résultats des Chiliens à l’étranger ont été exactement inversés – 60,9% ont voté pour soutenir le nouveau projet, 39,1% ont rejeté. Au Canada, l’écart était encore plus grand, avec 70,4 % de soutien et 29,6 % de rejet.

Il y avait environ 15 millions de citoyens et résidents chiliens éligibles au vote, dont 97 000 Chiliens à l’étranger. Six villes au Canada ont tenu des bureaux de vote dimanche : Toronto, Vancouver, Calgary, Ottawa, Winnipeg et Montréal. Au total, 4 838 Chiliens ont voté dans ces villes à la fin de la journée.

“Cela me fait peur que les avancées pour les droits des femmes, des peuples autochtones et de l’environnement ne soient pas reconnues”, a déclaré Ried qui a voté en faveur du projet et avait ressenti un mélange d’espoir et de peur plus tôt dans la journée.

Aujourd’hui est le jour le plus important des 50 dernières années au #Chili. Après un complexe & processus participatif, les Chiliens votent pour une nouvelle constitution qui protège les terres autochtones & droits, l’équité entre les sexes, l’éducation, les ressources en eau et plus encore ! Et je peux voter à #Vancouver ! #Apruebo https://t.co/hOjZ9fvveH —@Paola_A_Ardiles

Si la proposition avait été adoptée, elle aurait remplacé la constitution imposée sous la dictature militaire d’Augusto Pinochet et aurait radicalement changé le pays.

Daniela Caballero, qui est venue au Canada avec son mari Cristian Mansilla et leur fille en 2019, a également voté en faveur du repêchage, affirmant qu’elle espérait que cela contribuerait à réduire les inégalités au Chili.

“Tout d’abord, je voudrais dire que j’apprécie la transparence et la rapidité avec laquelle nous obtenons les résultats”, a-t-elle déclaré après la fermeture des bureaux de vote. “Je suis fier de la démocratie que nous avons, loin de la dictature de Pinochet.”

Pourtant, elle était désolée de voir les résultats, a-t-elle déclaré. “On dirait que ce n’est pas comme ça que nous allons changer la constitution… J’espère que ce soir, tous les Chiliens (en particulier les politiciens) prendront une grande inspiration et réfléchiront à la façon dont nous allons le faire.”

Des changements importants avaient été proposés

Le vote a eu lieu moins d’un an après que le gauchiste Gabriel Boric, un ancien militant étudiant, a remporté l’élection présidentielle au Chili et près de trois ans après que des manifestations ont éclaté dans le pays réclamant, entre autres réformes, une nouvelle constitution.

“Je pense [the draft] reconnaît une série de droits et de problèmes que notre pays n’a pas acceptés. Et il me semble que c’est un très bon premier pas vers la construction d’un pays plus juste et meilleur pour tous les Chiliens”, a déclaré Ried plus tôt dimanche.

Selon Pascal Lupien, professeur de sciences politiques à l’Université Brock à St. Catharines, en Ontario, dont les recherches portent sur l’Amérique latine et les mouvements sociaux, la nouvelle constitution aurait été une refonte complète.

“Je veux dire, c’est juste complètement différent … Le Chili passerait d’une constitution très conservatrice, élitiste et rigide à l’une des constitutions les plus progressistes au monde”, a-t-il déclaré avant le vote.

Certains changements prévus dans le projet comprenaient l’abolition du Sénat pour le remplacer par une chambre des régions qui, comme son nom l’indique, représenterait les différentes régions du pays.

Le projet énumère également l’éducation, le logement et les soins de santé comme des droits, qui auraient été gérés par l’État.

La nature aurait également obtenu des droits, a déclaré Lupien, ce qui aurait pu causer des tensions avec la puissante industrie minière du pays, dans laquelle le Canada a également des intérêts.

Selon le gouvernement canadien, le Chili est la première destination d’investissement du Canada en Amérique du Sud et en Amérique centrale – le 12e rang mondial – avec des entreprises canadiennes “présentes dans les secteurs de l’exploitation minière, des services publics, des produits chimiques, du transport et de l’entreposage et des services financiers”.

Selon Lupien, le Chili est le seul pays d’Amérique latine qui ne reconnaît pas les peuples autochtones dans sa constitution. Le projet proposait plus de droits, y compris certains droits fonciers, pour les peuples autochtones, a-t-il déclaré.

Cette section en particulier avait été la cible de désinformation dans les médias chiliens et les médias sociaux, a déclaré Lupien.

“[This] a amené beaucoup de gens à croire que cela entraînerait essentiellement la désintégration de l’État [and] que les Autochtones pourront imposer la loi autochtone aux non-Autochtones. »

Ce n’était en fait pas le cas, a déclaré Lupien.

Réactions mitigées au projet

Au début de dimanche, les Chiliens du Chili et du Canada étaient divisés sur la décision de modifier la constitution.

Un Chilien, qui n’est pas au Canada, a dit dans un tweeter traduit de l’espagnol que la raison pour laquelle il rejetait le nouveau projet est que “le Chili s’éloigne de Toronto et se rapproche de Caracas, au Venezuela. Le Chili est détruit de l’intérieur comme un cancer”, a-t-il écrit vendredi.

Une femme écrivant du Canada, a déclaré qu’elle votait pour le rejeter car, selon elle, « la nouvelle Constitution ne fait que diviser », elle a dit sur Twitter dimanche.

Daniela Caballero et Cristian Mansilla ont immigré au Canada du Chili avec leur fille en 2019. (Soumis par Daniela Caballero)

Du Canada, où des milliers de Chiliens sont venus en tant que réfugiés à l’époque de Pinochet, Caballero a déclaré que le vote avait “une signification particulière”.

“[My generation is] les fils et filles de la démocratie. Nous n’avons pas vécu dans une dictature

,” dit-elle.

Le Chili est revenu à la démocratie en 1990 mais la constitution de Pinochet est restée.

“Pour certains de ces adultes qui étaient jeunes quand [Pinochet] était là, ils disent: ‘OK, c’est la dernière étape pour éliminer ce type.'”

‘Retour à la planche à dessin’

Lupien dit qu’il y aura probablement une autre convention constitutionnelle après la rédaction d’un autre projet. “Ils seront probablement obligés de supprimer certains des éléments les plus progressistes”, a-t-il déclaré.

“Il va y avoir, je pense, beaucoup d’agitation, car il y a beaucoup de gens qui ont vraiment fait pression pour cela.

“Ils devront simplement retourner à la planche à dessin… La décision d’écrire une nouvelle constitution a été prise, mais cela prendra probablement encore un an environ.”

Ried dit que c’est toujours le bon moment pour un changement dans le pays, qui se rapproche du 50e anniversaire du coup d’État chilien de 1973.

“En tant que devoir moral minimum envers notre pays, nous méritons de commencer les 50 ans de cet anniversaire avec une nouvelle constitution.”