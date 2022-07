70% des Américains pensent qu’une récession approche. Comment préparer

“Quand quelque chose d’aussi fondamental dans la vie quotidienne des gens que les prix de l’essence et les factures d’épicerie monte en flèche, cela a vraiment un impact énorme sur la façon dont les gens voient les choses”, a déclaré Schulz.

Certaines de ces perceptions peuvent s’appuyer sur ce que les gens pensent de l’économie, plutôt que sur des chiffres concrets. Selon Matt Schulz, analyste en chef du crédit chez LendingTree, propriétaire de MagnifyMoney, alors que l’économie américaine a encore des points positifs, notamment un marché du travail global solide et des salaires en hausse, la hausse des prix a accru le sentiment d’insécurité financière des Américains.

Les répondants ont également signalé avoir vu des signes de ralentissement économique dans les prix du logement et des loyers, avec 61 % ; hausse des taux d’intérêt, 56 % ; la bourse, 55 % ; baisse des dépenses de consommation, 42 % ; et la hausse du chômage, 36 %.

Le plus grand signe avant-coureur de la récession, que 88 % des personnes interrogées ont souligné, est une inflation élevée.

Une récession est définie comme un déclin économique important qui dure plus de quelques mois.

La plupart des Américains – 70% – pensent déjà qu’un ralentissement économique est en route, selon un nouvelle enquête de MagnifyMoney. L’enquête en ligne a été menée entre le 10 et le 14 juin et a inclus 2 082 répondants.

Les experts évaluent les probabilités d’une récession et la rapidité avec laquelle elle pourrait survenir.

“La priorité économique numéro un du président est la lutte contre l’inflation”, a déclaré Jean-Pierre. “Et pour l’avenir, il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles nous nous attendons à ce que ces prix élevés diminuent au cours des prochains mois.”

“Nous nous attendons à ce que le chiffre global, qui comprend l’essence et la nourriture, soit très élevé, principalement parce que les prix de l’essence étaient si élevés en juin”, a déclaré l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, lors d’un point de presse lundi.

L’indice des prix à la consommation, qui mesure la variation moyenne des prix dans le temps pour certains biens et services, a grimpé de 8,6 % en mai par rapport à l’année précédente, la plus forte augmentation depuis 1981.

Les répondants de MagnifyMoney ont également déclaré avoir pris des mesures pour renforcer leurs sources de revenus, 24 % travaillant en parallèle et 6 % améliorant leurs performances professionnelles. Un autre 6 % ont déclaré avoir ajusté leur portefeuille de placements.

La plus grande inquiétude des gens à propos d’une récession imminente est l’incapacité de payer leurs factures, avec 44%, selon l’enquête MagnifyMoney.

Selon Schulz, il existe des mesures proactives que les individus peuvent prendre dès maintenant pour se mettre dans une meilleure situation financière.

Un répondant sur quatre à l’enquête MagnifyMoney a déclaré rembourser sa dette comme moyen de préparer ses finances à un ralentissement économique. Alors que la Réserve fédérale augmente les taux d’intérêt, les gens voudront peut-être envisager leurs options pour contrôler leurs taux d’intérêt personnels sur leurs dettes, a-t-il déclaré.

Pour ceux qui ont un bon crédit, une carte de crédit de transfert à 0% peut être “très, très utile”, a déclaré Schulz.

Pour ceux qui n’ont pas un bon crédit, un prêt personnel à faible taux d’intérêt peut aider à réduire les intérêts que vous payez sur vos soldes.

En appelant l’émetteur d’une carte de crédit actuelle, vous pourrez peut-être négocier un taux inférieur. Cela a fonctionné pour environ 70% des personnes qui ont demandé au cours de la dernière année, selon Schulz.

“N’importe lequel de ces mouvements peut réduire vos taux beaucoup plus que le montant dont la Fed les augmente sur une base mensuelle, donc cela peut être une chose vraiment importante”, a déclaré Schulz.