Selon l’enquête INSA/Bild, seuls 15 % pensent que la coalition des feux de circulation est plus performante que le gouvernement précédent

Plus des deux tiers des électeurs allemands sont mécontents du travail du chancelier Olaf Scholz, selon une nouvelle enquête menée par l’agence de sondage INSA pour le journal Bild.

Un nombre croissant d’Allemands sont frustrés par la soi-disant politique du chancelier Scholz « feu de circulation » gouvernement de coalition, qui comprend le SPD, les Verts et les Démocrates libres (FDP), avec des cotes d’approbation pour les trois ayant pris un coup dans les sondages après seulement un an et demi au pouvoir.

Seuls 15% des répondants à la dernière enquête INSA publiée par Bild samedi ont déclaré que la coalition des feux de signalisation faisait du bon travail, tandis que près de la moitié pensent que la grande coalition précédente de la CDU/CSU et du SPD a mieux performé.

Près des deux tiers (64 %) des personnes interrogées ont déclaré que l’Allemagne « avantage » d’un changement de gouvernement, tandis que moins d’un sur quatre (22 %) préférerait conserver la coalition existante. Quelque 70% des personnes interrogées (sur 1 004 interrogées entre le 17 et le 18 août) étaient personnellement insatisfaites de Scholz.

Une enquête de l’Institut Forsa commandée par le plus grand syndicat d’employés du secteur public du pays la semaine dernière a également montré que la confiance dans l’État a chuté à des niveaux record en Allemagne et que la plupart de la population pense que leurs fonctionnaires sont tout simplement incapables de faire leur travail. Le nombre de personnes qui croient que l’État est « accablé » aux tâches auxquelles il est confronté a atteint 69 %, tandis que le nombre de personnes qui continuent de faire confiance aux capacités de leurs agents publics a diminué de deux points de pourcentage par rapport à l’année précédente et s’élève à seulement 27 %.

Un autre sondage – commandé par le radiodiffuseur public allemand ARD début août – montre que l’approbation du public à l’égard du gouvernement allemand est tombée à seulement 21 %, contre 60 % en 2020.