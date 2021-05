70% des adultes partiellement vaccinés avant le 4 juillet

WASHINGTON – Le président Joe Biden veut que 70% des adultes américains aient au moins un vaccin contre le COVID-19 d’ici le 4 juillet, un objectif qu’il a annoncé mardi, ainsi que des mesures pour vacciner les populations plus difficiles à atteindre et des préparatifs pour vacciner les adolescents.

Environ 56% des adultes ont reçu au moins une injection.

Le rythme des vaccinations nécessaires pour atteindre 70% est beaucoup plus lent que la vitesse avec laquelle le pays est arrivé à ses niveaux actuels.

Les vaccins vont au-delà des populations les plus vulnérables et des plus désireuses de se faire vacciner.

« Il y a des millions d’Américains qui ont juste besoin d’un peu d’encouragement pour réussir », a déclaré Biden. « Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous pour le ramener à la maison. »

Biden a déclaré que la phase suivante pourrait être plus difficile que les efforts initiaux, qui nécessitaient d’acheter suffisamment de doses pour chaque Américain et de mettre en place un système de distribution massif.

« C’est plus difficile. C’est hors de mon contrôle personnel », a déclaré Biden à propos de la nécessité de convaincre plus de personnes de se faire vacciner.

La plupart des États sont au point ou presque au point où l’offre dépasse la demande, selon une analyse publiée mardi par la Kaiser Family Foundation, une organisation non partisane de recherche en santé.

C’est en dépit du fait que dans environ 1 État sur 4, moins de 50% des adultes ont reçu au moins une injection. C’est bien en dessous du niveau nécessaire pour réduire le risque d’épidémies.

Le taux le plus bas, au 29 avril, était de 41% en Alabama. Les 74% du New Hampshire étaient les plus élevés.

Sur la douzaine d’États où 60% ou plus des adultes ont reçu au moins une dose, huit se trouvent dans le nord-est. Neuf des 13 États où moins de 50% des adultes se sont fait vacciner se trouvent dans le sud.

Les mesures prises par l’administration pour stimuler les vaccinations comprennent:

Diriger la plupart des pharmacies participant au programme fédéral de vaccination pour offrir des rendez-vous sans rendez-vous et encourager les États à faire de même sur les sites gérés par l’État.

Réorienter l’aide fédérale loin des sites de vaccination de masse et vers plus de cliniques pop-up et mobiles.

Dépenser des dizaines de millions de dollars dans des campagnes d’éducation et de sensibilisation par le biais des États, des organisations nationales et des groupes communautaires, y compris ceux qui travaillent avec les communautés mal desservies.

Envoi de doses directement aux communautés rurales. Les cliniques de santé et les hôpitaux ruraux reçoivent des centaines de millions de dollars dans le cadre d’un programme de secours contre les coronavirus de 1,9 billion de dollars pour renforcer leurs services.

L’administration a annoncé mardi qu’elle redistribuerait les doses de vaccin allouées aux États s’ils n’utilisent pas la totalité de leur part au cours d’une semaine donnée. Les États qui en veulent plus peuvent demander chaque semaine les montants non réclamés.

Alors que la Food and Drug Administration examine l’opportunité d’approuver le vaccin Pfizer pour les 12-15 ans, l’administration se prépare à agir.

« Si cette annonce arrive, nous sommes prêts à agir immédiatement », a déclaré Biden.

Environ 15 000 pharmacies pourront vacciner les adolescents. Les doses seront également envoyées aux pédiatres et aux médecins de famille.

L’administration «met au défi» les États d’administrer au moins un vaccin à autant d’adolescents que possible d’ici le 4 juillet, afin qu’ils puissent être complètement vaccinés avant que l’école commence à l’automne. La Maison Blanche a refusé de dire s’il y avait un objectif spécifique.

Les responsables ont souligné que l’objectif national de Biden de 70% des adultes devrait également être la cible des communautés individuelles. La virulence du COVID-19 variera selon la communauté, de sorte que l’administration souhaite que les dirigeants se concentrent sur la vaccination du plus grand nombre de personnes le plus rapidement possible.

Certains chercheurs disent que 30 millions à 40 millions de premiers coups supplémentaires pourraient suffire aux États-Unis pour atteindre le point où les cas de COVID-19 sont suffisamment ralentis pour éviter de grandes épidémies.

Le Royaume-Uni a atteint son point de basculement lorsqu’environ 50% de ses résidents ont reçu leur première dose, a déclaré Monica Gandhi, médecin spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Californie à San Francisco. Les cas là-bas ont chuté de 10% et les décès ont diminué de 31% la semaine dernière.

En Israël, qui à 60% a l’un des taux de vaccination les plus élevés au monde, les cas de COVID-19 sont inférieurs à 1 personne sur 100000.

Contribution: Elizabeth Weise