70 % de la population de requins a été décimée il y a 19 millions d’années par un « événement mystérieux »

Il y a environ 19 millions d’années, un événement mystérieux a anéanti environ 70 pour cent de la population mondiale de requins, a trouvé un étude publié le 4 juin dans la revue Science. L’étendue de la mort des requins était le double du nombre de requins tués lorsqu’un astéroïde avait frappé la terre il y a 66 millions d’années. La nouvelle étude a été publiée le 4 juin dans la revue Science. Cependant, les scientifiques n’ont aucune idée de ce qui pourrait être la cause de la quasi-extinction de la population de requins. « Nous sommes tombés sur cette extinction presque par accident », a déclaré Elizabeth Sibert, auteure principale d’une étude et chercheuse postdoctorale au Département des sciences de la Terre et des planètes de Yale, dans un communiqué de presse par l’Université de Yale.

Selon Sibert, son équipe a décidé d’établir un dossier de 85 millions d’années sur les populations de requins et de poissons. Les scientifiques ont voulu comprendre comment les populations variaient sur le long terme et c’est alors qu’ils ont découvert ce mystérieux tombant. Ils ont découvert que le nombre de morts pour les requins vivant en haute mer était beaucoup plus élevé que pour ceux qui vivaient près des zones côtières.

Cependant, il n’y a pas de grande perturbation de l’écosystème ou de calamité climatique connue à l’époque, mais la population de requins a été considérablement réduite.

Selon Sibert, l’intervalle n’est pas connu de grands changements dans l’histoire de la Terre, « mais il a complètement transformé la nature de ce que signifie être un prédateur vivant en pleine mer ».

Une autre partie du mystère est que la population de requins n’a pas rebondi après la disparition soudaine.

Étudier comment cette extinction drastique a affecté les populations de requins restantes, et si elles ont changé leur habitat pour éviter le large, peut nous aider à comprendre comment le déclin de la population de requins peut affecter les écosystèmes marins. Selon les scientifiques, les requins déclinent à un rythme alarmant. Selon un étude qui a été publié dans Nature en janvier, la population de requins vivant en haute mer a diminué de 70 % au cours du dernier demi-siècle. Les raisons de ce déclin sont la surpêche non durable. Cependant, pour la mort qui s’est produite il y a 19 millions d’années, les humains n’étaient pas présents sur la terre.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici