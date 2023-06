Les négociations pour que Sergio Busquets rejoigne Lionel Messi à l’Inter Miami progressent bien, une source ayant déclaré à ESPN qu’il y avait désormais « 70% de chances » que le milieu de terrain de Barcelone rejoigne la MLS.

Busquets, 34 ans, est en rupture de contrat avec le Barca fin juin et, après avoir annoncé qu’il ne prolongerait pas son contrat, a envisagé des offres du monde entier.

Deux clubs d’Arabie saoudite, Al Nassr et Al Hilal, ont soumis les plus grosses propositions, ont déclaré des sources à ESPN, ce qui a suscité des doutes plus tôt cette semaine dans le camp des joueurs quant à un déménagement à Miami.

Cependant, après une série de conversations positives avec la hiérarchie de l’Inter Miami, qui appartient en partie à David Beckham, un déménagement dans le sud de la Floride et une réunion avec Messi se rapprochent.

Des sources affirment qu’un accord n’est toujours pas conclu à 100%, les deux clubs saoudiens hésitant à abandonner Busquets, mais une décision finale est attendue prochainement.

Sergio Busquets a annoncé qu’il quitterait Barcelone à la fin de son contrat le 30 juin. Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images

Le camp de Busquets s’attend à présenter les offres finales d’Al Nassr et d’Al Hilal vendredi alors qu’ils tentent de convaincre l’ancien international espagnol de se joindre à l’afflux de joueurs se déplaçant vers le Moyen-Orient.

ESPN a révélé pour la première fois en janvier qu’Al Nassr, qui a signé Cristiano Ronaldo l’année dernière, avait décidé de signer Busquets en tant qu’agent libre. L’offre initiale d’il y a six mois valait environ 13 millions d’euros (14,1 millions de dollars) net, mais des sources ont déclaré à ESPN que ce chiffre avait « considérablement augmenté » depuis lors.

Des sources ont ajouté que Busquets gagnerait beaucoup moins à Miami qu’il ne pourrait le faire en Arabie saoudite, mais sa famille a toujours été plus encline à déménager aux États-Unis. Le joueur a déjà parlé de son désir de terminer sa carrière aux États-Unis également.

Jouer à nouveau aux côtés de Messi – les deux ont passé 13 ans en tant que coéquipiers dans la première équipe du Barça – est également un match nul, bien que des sources affirment que Messi est resté en arrière-plan et n’a pas été impliqué dans la décision de Busquets ou dans la pression de Miami pour le milieu de terrain.

Les deux restent des amis proches en dehors du terrain et ont dîné ensemble il y a quelques semaines à Barcelone avec l’arrière gauche espagnol Jordi Alba, qui suscite également l’intérêt de Miami après l’annonce de son départ du Barca cet été.