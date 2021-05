70% d’adultes avec un vaccin vacciné avant le 4 juillet; doses réaffectées

Pour atteindre son nouvel objectif de faire en sorte que 70% des adultes américains reçoivent au moins une dose de vaccin d’ici le 4 juillet, le président Joe Biden a présenté mardi un plan qui consiste à rendre les vaccinations plus pratiques et à convaincre ceux qui hésitent à se faire vacciner.

Biden a également déclaré qu’il visait à ce que 160 millions d’Américains soient entièrement vaccinés avant le jour de l’indépendance, soit une augmentation de 54 millions par rapport au total actuel. Ce chiffre sera plus facile à atteindre une fois que les adolescents âgés de 12 à 15 ans seront éligibles, et le président a déclaré que son administration serait «prête à agir immédiatement» une fois que la FDA accordera l’autorisation pour ces vaccinations, ce qui pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine.

Près de 148 millions d’Américains, dont 56% des 18 ans et plus, ont reçu au moins une dose de vaccin et près d’un tiers de la population a été entièrement vaccinée. Mais avec des sondages montrant qu’environ 25% n’ont pas l’intention de se faire vacciner, Biden a reconnu: « Maintenant, nous allons devoir apporter le vaccin aux personnes qui sont moins désireuses. »

Il a dévoilé un nouveau numéro – 438829 – où les gens peuvent envoyer leur code postal et obtenir une réponse avec des informations sur les sites de vaccination les plus proches, a déclaré que la plupart des 40000 pharmacies partenaires du gouvernement commenceraient à fournir des injections pour les personnes sans rendez-vous et a mentionné les incitations à venir. de rabais d’épicerie et de billets pour les événements sportifs pour ceux qui souhaitent se faire vacciner.

Vers la fin de sa présentation à la Maison Blanche, Biden a lancé un appel au public américain pour l’aider à atteindre les objectifs qu’il s’était fixés.

« Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de vous pour le ramener à la maison. Faites-vous vacciner », a-t-il déclaré. «Dans deux mois, célébrons notre indépendance en tant que nation et notre indépendance face à ce virus. Nous pouvons le faire. Nous allons le faire. »

►Le gouverneur d’Oklahoma, Kevin Stitt, un républicain qui a été testé positif en juillet, a levé la déclaration d’urgence COVID-19 de l’État à compter de mardi, citant des données montrant une baisse des nouveaux cas et des hospitalisations.

►La foire de l’État de l’Indiana reviendra avec quelques changements cet été, un an après que la pandémie a forcé son annulation, ont annoncé mardi des responsables de la foire.

►Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a annoncé un programme «Shot and Beer» permettant aux résidents de l’État en âge de boire qui reçoivent leur première dose d’un vaccin COVID-19 ce mois-ci une bière gratuite dans l’une des 13 brasseries artisanales de l’État.

►Les responsables sud-coréens ont déclaré que la Corée du Nord avait déclaré à l’instance dirigeante du football asiatique qu’elle ne participerait pas aux éliminatoires de la Coupe du monde qui devraient se dérouler en Corée du Sud le mois prochain en raison de problèmes de coronavirus.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 32,5 millions de cas confirmés de coronavirus et 578000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 153,7 millions de cas et 3,2 millions de décès. Plus de 318,4 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 247,7 millions ont été administrées, selon le CDC. Plus de 106 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés.

Pfizer cherchera un vaccin OK pour les tout-petits et les autres enfants

Au milieu des rapports selon lesquels le vaccin Pfizer COVID-19 obtiendra l’autorisation d’être utilisé sur les adolescents âgés de 12 à 15 ans d’ici la semaine prochaine, la société a les yeux rivés sur les groupes d’âge plus jeunes.

Pfizer poursuivra l’autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA pour le vaccin pour les enfants aussi jeunes que 2 ans en septembre et aussi jeunes que 6 mois plus tard dans l’année, a déclaré mardi le PDG Albert Bourla aux investisseurs.

Les demandes de septembre seraient soumises pour deux cohortes, l’une couvrant les enfants de 5 à 12 ans et l’autre les enfants de 2 à 5 ans. Bourla a également déclaré que la société chercherait à obtenir l’approbation complète – plutôt que la simple EUA – pour son vaccin largement utilisé pour les personnes de 16 ans et plus.

Utilisez-le ou perdez-le: les doses de vaccins seront réaffectées aux États ayant une plus grande demande

L’administration Biden commencera à allouer des doses de vaccin hors des États à faible demande à ceux où la demande reste élevée, a déclaré mardi un responsable de l’administration.

La ruée vers la vaccination a diminué dans une grande partie du pays, certains États refusant tout ou partie de leurs allocations de doses hebdomadaires. Le gouvernement fédéral va maintenant transférer certaines de ces doses vers des domaines où les nominations restent difficiles à obtenir.

Les gouverneurs ont été informés du changement par la Maison Blanche mardi. Le responsable s’est entretenu avec Associated Press sous couvert d’anonymat avant l’annonce publique attendue plus tard dans la journée.

Les États-Unis signalent des injections de vaccins de première dose à moins de la moitié du rythme d’il y a à peine quelques semaines, selon une analyse USA TODAY des données des CDC. Le gouvernement a signalé avoir administré 6,54 millions de premières doses au cours de la semaine se terminant lundi, en forte baisse par rapport aux 14 millions signalés dans la semaine se terminant le 13 avril. Le lundi seulement, le pays a signalé environ 471 000 premières doses, le nombre le plus bas depuis le 23 février, lorsqu’une glace la tempête avait grondé des fournitures.

Plus de 147 millions d’Américains, soit 44% de la population américaine, ont reçu au moins une dose. On estime que l’immunité du troupeau nécessite la vaccination de 70% ou plus de la population. Plus d’un quart de tous les Américains disent qu’ils ne veulent pas du vaccin, selon des sondages.

La bonne nouvelle: certains experts disent qu’il ne faudra peut-être pas une «immunité collective» pour voir une baisse spectaculaire des cas de COVID-19, que 30 à 40 millions de premiers injections supplémentaires pourraient suffire aux États-Unis pour atteindre un point de basculement vaccinal et contenir la pandémie.

Les États-Unis enregistrent désormais en moyenne moins de 50000 nouveaux cas de coronavirus par jour, un niveau jamais vu depuis début octobre et un signe que le programme de vaccination a déjà un impact sur la pandémie.

L’UE s’attend à recevoir suffisamment de vaccins pour 70% des adultes en juillet

Un quart de tous les résidents de l’Union européenne ont reçu une première dose alors que l’effort de vaccination du bloc des 27 pays prend de l’ampleur après un démarrage lent et controversé, a déclaré Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, dans un message publié sur Twitter.

Les luttes pour obtenir des engagements solides pour les achats de vaccins ont laissé l’Europe loin derrière les campagnes de vaccination aux États-Unis et en Grande-Bretagne.

«La vaccination gagne en vitesse dans toute l’UE: nous venons de passer 150 millions de vaccinations», a tweeté vod der Leyen en plusieurs langues. «Nous aurons suffisamment de doses pour vacciner 70% des adultes de l’UE en juillet.»

Une véritable « immunité collective » peut ne pas être nécessaire

Il ne faut peut-être pas une véritable «immunité collective» pour voir une baisse spectaculaire des cas de COVID-19, disent certains experts.

Alors que les cas augmentent dans certains États, ils diminuent à l’échelle nationale. Peut-être le plus important, ils chutent rapidement dans les groupes d’âge hautement vaccinés.

Parmi les Américains de 65 ans et plus, qui sont les plus vulnérables à la maladie, 70% sont entièrement vaccinés. Ils sont 94% moins susceptibles d’être hospitalisés avec le COVID-19 que les personnes du même âge qui ne sont pas vaccinées, a montré un rapport du CDC la semaine dernière.

«Lorsque vous êtes à environ 50% (vacciné), vous exercez une pression à la baisse importante sur les cas», a déclaré le Dr Robert Wachter, professeur et directeur du département de médecine de l’Université de Californie à San Francisco.

« La moitié des personnes potentiellement exposées au virus ne peuvent plus l’attraper. C’est un très gros problème. » En savoir plus ici.

– Elizabeth Weise

Les restrictions de voyage en provenance d’Inde entrent en vigueur aujourd’hui

Les États-Unis limiteront les voyages en provenance de l’Inde à partir de mardi à la suite d’une flambée mortelle de coronavirus qui a battu des records et laissé le pays désespéré.

L’Inde est devenue le premier pays au monde à signaler plus de 400000 cas quotidiens, selon les données de l’Université Johns Hopkins, alors que la pointe menace les efforts mondiaux pour atténuer la pandémie et revenir à la vie pré-COVID.

Le décompte officiel du pays du nombre total de cas de coronavirus a dépassé 20 millions mardi, doublant presque au cours des trois derniers mois, tandis que les décès ont officiellement dépassé les 220000. Aussi stupéfiants que soient ces chiffres, les vrais chiffres seraient bien plus élevés, le sous-dénombrement reflétant apparemment les problèmes du système de santé. Voici ce que nous savons.

Alors que la crise en Inde devenait plus urgente la semaine dernière, la Maison Blanche a déclaré que les États-Unis pourraient partager jusqu’à 60 millions de doses du vaccin AstraZeneca COVID-19 avec d’autres pays une fois qu’il aura reçu l’approbation fédérale dans les mois à venir. Et l’Agence américaine pour le développement international a commencé à envoyer des fournitures d’urgence en Inde, notamment des bouteilles d’oxygène, des tests de diagnostic rapide et 100 000 masques N95 pour aider le pays à protéger ses agents de santé de première ligne.

La FDA s’apprête à utiliser le vaccin OK Pfizer pour les adolescents âgés de 12 à 15 ans

La Food and Drug Administration autorisera bientôt le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 pour les adolescents âgés de 12 à 15 ans, qui pourraient être éligibles pour recevoir les vaccins dès la semaine prochaine.

La décision très attendue, qui devrait être soutenue par le CDC, permettrait à la plupart des élèves des collèges et lycées de se faire vacciner avant les camps d’été et le début de l’année scolaire 2021-2022.

L’âge actuel requis pour le vaccin Pfizer-BioNTech est de 16 ans, et il est de 18 ans pour les vaccins Moderna et Johnson & Johnson. Ces deux sociétés testent également leurs vaccins sur des enfants de moins de 18 ans.

En plus d’apaiser les parents désireux de faire vacciner leurs adolescents contre le coronavirus, l’autorisation de la FDA élargirait le bassin d’Américains éligibles à se faire vacciner à un moment où la campagne de vaccination américaine commence à baisser face à l’hésitation et au refus catégorique de certaines personnes.

Dans un essai récent, Pfizer-BioNTech a montré à 2 260 adolescents âgés de 12 à 15 ans que son vaccin à deux doses était extrêmement sûr et entièrement efficace. Sur les 16 adolescents infectés par COVID-19 dans l’essai, tous avaient reçu le placebo, aucun le vaccin actif.

– Karen Weintraub

