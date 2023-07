70 ans après avoir roulé sur sa première Harley, cet octogénaire en a conduit une de l’Alberta à London, en Ontario.

Avec son blouson de cuir noir et son bandana rouge, Bob Mansell ressemble assurément à un passionné de Harley-Davidson. Mais à 81 ans, il fait aussi tourner quelques têtes.

« Je me demandais ce que j’allais faire cet été et je me suis dit: » Je vais faire un tour sur mon trike « », a déclaré l’octogénaire aux cheveux longs, qui a conduit le mois dernier sa moto en solo d’Edmonton à Londres, Ont., pour rendre visite à sa famille.

« Pour moi, ce n’était pas grave, mais beaucoup de gens dans l’ouest me souhaitaient un bon voyage et, ‘Soyez prudent’, et tout ça », a déclaré l’ancien mécanicien de chantier, qui reste à Londres pour une autre semaine. .

Les cinq enfants de Bob s’inquiètent aussi.

« J’ai roulé avec lui pendant deux heures sur l’autoroute juste pour m’assurer qu’il allait bien et qu’il était en route », a déclaré son fils de 54 ans, Dave Mansell, qui vit en Alberta.

Bob, veuf depuis 10 ans, a également un traceur GPS sur son vélo que sa famille a utilisé pour surveiller leur père pendant son trajet de quatre jours vers l’est.

« Le temps n’était pas coopératif et il n’y avait donc vraiment aucune raison de s’arrêter », a-t-il déclaré. « Je viens de rouler sous la pluie. »

J’ai échangé Fat Boy contre un trike

L’année dernière, lorsque Bob a eu 80 ans, l’ancien membre de l’Aviation royale canadienne a échangé sa Fat Boy Harley-Davidson contre un trike.

Mansell a récemment abandonné sa moto Harley-Davidson habituelle pour un trike, à la demande de ses enfants. (Soumis par Wayne Mansell) Mansell dit qu’il roule pour un sentiment de liberté. (Soumis par Wayne Mansell)

« Le Fat Boy pesait presque 800 livres », a déclaré Mansell. « Mes enfants étaient catégoriques sur le fait que je ne devais plus le conduire et ils m’ont suggéré de faire du trike.

« Mon fils n’était pas content que j’emmène mes petites-filles sur mon gros vélo et j’aime donc passer du temps avec elles », a-t-il déclaré. « Je suis leur seul grand-parent et je devais juste faire des changements. »

Je ne peux pas imaginer la vie sans rouler

Cela fait 70 ans que Bob a conduit une Harley pour la première fois.

REGARDER | Bob Mansell exprime la joie de la « liberté » en conduisant sa moto : 81 ans chevauche d’Edmonton à London, Ont. Bob Mensell, 81 ans, a conduit sa moto Harley-Davidson Tri Glide à travers le Canada pour rendre visite à sa famille. Lorsque Mensell a eu 80 ans, sa famille a insisté pour qu’il échange sa balade Fat Boy contre un trike.

« Il y a juste une mystique à propos des Harley et heureusement, j’avais assez d’argent pour les acheter », a-t-il déclaré. « C’est ma troisième vraiment grosse Harley. »

Bob a eu beaucoup d’autres vélos au fil des ans.

« J’avais 12 ans la première fois qu’il m’a soutenu sur une Honda CB550 Four », a déclaré un autre fils, Wayne Mansell, 57 ans, d’Ipperwash, en Ontario. « Je n’ai pas pu atteindre les piquets, mais il m’a envoyé plusieurs fois autour du pâté de maisons et m’a rattrapé quand j’ai eu fini.

« Son dernier mot après la leçon était: » Pas un mot à ta mère. Je roule depuis. »

Bob Mansell, au centre, est représenté avec sa sœur, Janet, et son fils, Wayne. (Harley-Davidson de Rocky/Facebook)

Wayne admet qu’il a été choqué lorsqu’il a appris que son père voulait traverser le Canada à cheval à son âge mûr.

« Mais en quelques heures, cela s’est transformé en fierté », a déclaré Wayne. « J’espère continuer à rouler et à profiter de la vie librement aussi longtemps que je pourrai tourner un accélérateur. »

Bob s’entraîne tous les jours.

« Je suis vraiment en forme », a-t-il déclaré. « Ma femme m’a très bien traité et j’ai ma famille, et je vis seul et je suis en assez bonne santé. »

Il dit aussi qu’il roule pour goûter à la liberté.

« C’est là que je peux trouver la paix. C’est juste une chose merveilleuse. Si ça te prend dans le sang, tu ne peux pas imaginer la vie sans vélo. »