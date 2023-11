70 ambassadeurs de l’ONU à Genève appellent à une action internationale sur Gaza

Plus de 11 000 Palestiniens ont été tués en seulement un mois de conflit, ont-ils indiqué, citant les autorités sanitaires locales. Les enfants, les femmes et les personnes âgées représentent 75 pour cent des victimes, et plus de 26 000 personnes ont été blessées.

« De plus, selon plusieurs sources, le nombre d’enfants palestiniens tués à Gaza en seulement trois semaines a dépassé le nombre annuel d’enfants tués dans les zones de conflit du monde depuis 2019 », ont-ils ajouté.

Les soins de santé sous le feu des critiques

L’appel commun a été lancé par 70 ambassadeurs auprès du Office des Nations Unies à Genèvedont 41 y sont apparus en personne vendredi.

Leur communiqué indique que les hôpitaux de Gaza sont « à l’arrêt » car l’approvisionnement en carburant et en électricité a été coupé.

« Les médecins pratiquent des opérations chirurgicales sans anesthésie ; des mères regardent leurs bébés lutter pour leur survie dans des couveuses qui manquent d’électricité ; le seul hôpital oncologique de Gaza a fermé ses portes tandis que d’autres hôpitaux sont bombardés », ont-ils déclaré.

« De plus, plus de 50 familles entières ont été rayées du registre de la population de Gaza, elles ont été décimées. »

Des humanitaires tués et des maisons détruites

Ils ont également souligné les nombreux travailleurs humanitaires qui ont été tués, notamment UNRWAl’agence des Nations Unies qui aide les réfugiés palestiniens à Gaza et à travers le Moyen-Orient.

Par ailleurs, l’UNRWA a confirmé que 101 membres de son personnel avaient perdu la vie depuis le début du conflit le 7 octobre. Les bureaux de l’ONU à travers le monde observeront lundi une minute de silence en leur honneur et le drapeau de l’ONU sera mis en berne.

Les ambassadeurs ont déclaré que les infrastructures civiles de Gaza, telles que les camps de réfugiés, les immeubles d’habitation, les écoles, les boulangeries, les mosquées et les églises, ont été directement ciblées et réduites en ruines, tandis qu’au moins 45 pour cent de tous les logements ont été détruits, rendus inhabitables ou détruits. endommagé.

Cessez-le-feu et accès à l’aide

Ils ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et ont exhorté la communauté internationale « à exercer une pression maximale » pour garantir l’accès et l’assistance humanitaire d’urgence, ainsi que le rétablissement des services de base.

En outre, tous les otages et détenus politiques doivent être libérés et des mesures doivent être prises pour protéger les civils et sauvegarder les installations civiles, en particulier les écoles de l’UNRWA qui sont utilisées comme abris d’urgence.

Ils ont également exigé que des mesures soient prises pour mettre fin aux transferts forcés de Palestiniens à l’intérieur ou depuis Gaza.

Le communiqué exhorte Israël à accorder un accès immédiat à la Commission d’enquête internationale indépendante des Nations Unies sur le territoire palestinien occupé. Il a également souligné l’importance de s’attaquer et d’éradiquer les causes profondes de la crise actuelle et des cycles récurrents de violence.