Vous vous demandez comment planifier des vacances sans prendre l’avion? Voyagez en train. Avec une prise de conscience croissante de l’empreinte carbone laissée par le tourisme mondial, les vacances en train en Europe deviennent de plus en plus populaires. Un vaste réseau ferroviaire signifie que le continent est facilement accessible en train, et les vues émouvantes en cours de route permettent des voyages terrestres mémorables.

Des centres culturels du nord aux destinations ensoleillées du sud, nous avons sélectionné sept villes fantastiques d’Europe vers lesquelles vous n’avez pas à prendre l’avion.

Pour les paysages de montagne: Berne

La capitale de la Suisse, parfaite pour les cartes postales, est située sur les rives de l’Aar aux eaux cristallines et entourée par la beauté imposante des Alpes enneigées. Il abrite également 6 km de galeries marchandes abritées en grès regorgeant de bars à vins indépendants, de cafés et de boutiques d’artisanat. Pour une vue imprenable sur l’Altstadt (vieille ville) médiévale, montez les 344 marches jusqu’au sommet de la cathédrale de Berne, le plus haut clocher du pays à 101 mètres.

Des trains directs desservent Berne depuis Paris et Francfort en 4,5 heures. De Bruxelles et Londres, le trajet dure 7,5 heures avec un changement.

Pour les gourmets: Florence

Il est impossible de choisir un seul hotspot gastronomique en Europe, mais la charmante ville italienne de Florence est un choix particulièrement alléchant. Mettant l’accent sur les aliments locaux, durables et de saison, des friandises toscanes telles que le pain plat schiacciata et le savoureux steak florentin sont souvent au menu. Dégustez des tagliatelles à base de truffe et de cèpes d’origine locale, ou optez pour des pâtes pappardelle de sanglier, suivies sans doute de la meilleure glace de tout le pays.

Les trains de nuit atteignent Florence en 10 heures de Munich, faisant de la ville une destination idéale pour des vacances en train-couchette. Depuis Genève, le trajet dure moins de 6,5 heures.

Pour les amateurs de culture: Amsterdam

Grâce à des peintres célèbres comme Van Gogh et Rembrandt, Amsterdam est une ville d’art emblématique. Abritant les œuvres des Dutch Masters au Rijksmuseum et les pièces modernes tout aussi attrayantes du Stedelijk, il est facile de comprendre pourquoi la capitale des Pays-Bas est considérée comme l’un des centres culturels européens. Explorez plus loin et vous en découvrirez beaucoup plus, des sculptures en plein air aux minuscules galeries indépendantes.

Vous pouvez prendre un train direct de Francfort à Amsterdam en quatre heures, de Londres en un peu plus de 3,5 heures et de Paris en trois heures.

Pour une visite ensoleillée: Séville

Bien qu’un peu à l’écart, Séville, dans le sud de l’Espagne, est une destination dynamique qui récompense généreusement les visiteurs désireux de parcourir ces kilomètres supplémentaires. C’est une ville chargée d’histoire, avec des points forts architecturaux allant de la plus grande cathédrale gothique du monde à l’exquis palais royal de l’Alcazar. Un cadre sensuel et ensoleillé de ruelles sinueuses, de tapas paradisiaques et de danse flamenco, il vous laissera certainement sa marque.

Séville est à 2h30 de train direct depuis Madrid. Un trajet depuis Paris ou Lisbonne dure de 12 à 13 heures.

Pour une architecture fascinante: Cologne

La Cologne allemande est un mélange fascinant d’anciens murs romains et d’églises médiévales. Les flèches jumelles de sa cathédrale Kölner Dom sont une partie emblématique de l’horizon, et la vue sur l’étalement accrocheur de la ville depuis la tour sud vaut bien la montée de 533 marches. Cette structure abrite également la plus grande cloche à oscillation libre du monde, pesant 24 tonnes.

Vous pouvez voyager à Cologne depuis Londres en 4,5 heures, en changeant à Bruxelles. Depuis Paris, le trajet direct dure trois heures, ce qui en fait une option idéale pour vos vacances en train en Europe.

Pour les vignobles luxuriants: Bordeaux

Sans doute la capitale du vin de France, Bordeaux ravit les visiteurs avec ses vignobles soignés et jolis. Ici, vous pouvez visiter quelques-unes des centaines de domaines viticoles aristocratiques, ou châteaux, pour en savoir plus sur le processus de vinification et déguster le produit final. Dans la ville même, le musée ultramoderne de la Cité du Vin est un lieu impressionnant dédié à faire découvrir le vin et son patrimoine à une jeune génération à travers des expositions immersives.

Bordeaux est à deux heures de train de Paris. Vous pouvez vous y rendre depuis Londres ou Amsterdam en environ 5,5 heures avec un changement ou en 4,5 heures depuis Bruxelles.

Pour la grandeur impériale: Vienne, Autriche

La capitale de l’Autriche est reconnue comme la ville mondiale de la musique grâce à un patrimoine qui comprend Mozart, Beethoven, Brahms et Strauss. Visitez le célèbre Musikverein, où l’orchestre philharmonique de Vienne joue, ou explorez les expositions interactives du musée innovant Haus der Musik. Sinon, découvrez l’héritage impérial laissé par les Habsbourg au palais de la Hofburg, qui remonte au 13ème siècle et est l’un des plus grands complexes de palais au monde.

Vous pouvez rejoindre Vienne de Paris en 10 heures avec un changement, ou de Bruxelles en 11. Un voyage direct de Francfort ne prend que 6,5 heures.

Conseils Covid-19

Veuillez noter que des restrictions de voyage sont actuellement en place en raison du COVID-19. Selon le pays que vous visitez, les restaurants, bars et musées peuvent être fermés. Vérifiez toujours les conseils du gouvernement avant de faire des réservations.